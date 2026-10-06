Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Juan Valdez nombra a Luis Guillermo Quintero como nuevo gerente, ¿quién es?

La compañía reportó ingresos por $480.253 millones, aunque la utilidad del ejercicio cayó 34% por mayores costos del café y gastos laborales.

  • Luis Guillermo Quintero Martínez fue nombrado nuevo gerente general de Juan Valdez, tras más de tres décadas de experiencia en cargos directivos. FOTO CORTESÍA Y COLPRENSA
    Luis Guillermo Quintero Martínez fue nombrado nuevo gerente general de Juan Valdez, tras más de tres décadas de experiencia en cargos directivos. FOTO CORTESÍA Y COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
bookmark

La Junta Directiva de Procafecol anunció el nombramiento de Luis Guillermo Quintero Martínez como nuevo gerente general de Juan Valdez, compañía encargada de operar y administrar las tiendas de la marca y comercializar su café empacado en los mercados nacionales e internacionales.

Quintero llega al cargo con más de tres décadas de experiencia en posiciones de liderazgo en empresas nacionales y multinacionales de distintos sectores.

Su trayectoria ha estado enfocada en el crecimiento y expansión de negocios, desarrollo de marcas, innovación, operación y generación de experiencias para los consumidores.

Lea igual: Juan Valdez y James Rodríguez lanzan edición especial de café para América Latina en tres mercados fuertes

Desde 2018 se desempeñaba como gerente general de Colombiana de Escenarios S.A.S., empresa operadora del Movistar Arena de Bogotá.

Allí estuvo al frente de la estrategia y operación integral del recinto, incluida la gestión del P&L, el desarrollo de alianzas comerciales, el posicionamiento de la marca y la construcción de una cultura enfocada en la experiencia del consumidor.

Durante su gestión, el escenario recibió más de 750 espectáculos y superó los 6 millones de espectadores.

Ha pasado por diversos cargos directivos

El nuevo gerente de Juan Valdez también ocupó cargos directivos en VTU de Colombia, Whirlpool Colombia, Mabe Colombia, Payless ShoeSource y Sony Colombia, entre otras compañías.

En Payless lideró la expansión de la operación en Colombia y Ecuador, proceso que incluyó la apertura de 75 tiendas en Colombia y cinco en Ecuador.

Posteriormente, en Sony Colombia, estuvo a cargo del desarrollo de nuevos canales de distribución y de tiendas enfocadas en fortalecer la experiencia directa de los consumidores.

Quintero es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y especialista en mercadeo estratégico del CESA.

Su llegada a Procafecol se produce en un momento en el que la compañía enfrenta retos relacionados con el crecimiento, la transformación y la consolidación de negocios centrados en el consumidor.

¿Cómo le fue a Juan Valdez en el primer semestre?

Procafecol cerró el primer semestre de este año con ingresos operacionales de $480.253 millones, lo que representó un crecimiento de 18,2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Entérese: Juan Valdez, Starbucks y Tostao’ lanzan promociones especiales por el Día del Café

La utilidad del ejercicio presentó una disminución. Pasó de $13.602 millones en el primer semestre de 2025 a $8.961 millones en el mismo periodo de este año, una caída aproximada de 34%.

¿Por qué cayó la utilidad de Procafecol?

Procafecol atribuyó este comportamiento principalmente al aumento del costo de ventas asociado con los precios del café y al incremento de los gastos de mano de obra.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Las eficiencias implementadas en los gastos de venta permitieron compensar parcialmente estas presiones sobre los resultados, aunque no fueron suficientes para evitar la reducción de la utilidad operacional y de la utilidad del ejercicio.

El nombramiento de Quintero Martínez pone ahora al frente de la compañía a un ejecutivo con experiencia en expansión, operación, desarrollo de marcas y gestión de negocios orientados a la experiencia del consumidor.

Consulte: ¿Realmente Juan Valdez abrió una tienda en China? Esto respondió la compañía

Bloque de preguntas y repuestas

¿Quién es Luis Guillermo Quintero Martínez?
Luis Guillermo Quintero Martínez es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en cargos de liderazgo en compañías nacionales y multinacionales de distintos sectores. Es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y especialista en mercadeo estratégico del CESA.
¿Qué cargo asumirá Luis Guillermo Quintero en Juan Valdez?
Luis Guillermo Quintero Martínez asumirá como gerente general de Procafecol, empresa responsable de la operación y administración de las tiendas Juan Valdez y de la comercialización de café empacado de la marca en Colombia y otros mercados.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form