¿Realmente Juan Valdez abrió una tienda en China? Esto respondió la compañía

En las últimas horas surgió el rumor de que Juan Valdez había abierto una tienda en China. La especulación surgió por una publicación de Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, y bastó para que se generara especulación. “Vamos, ¡a conquistar el mercado chino! Primera tienda de Juan Valdez en Shanghái”, escribió el diplomático, acompañando el mensaje con una captura de pantalla de Xiaohongshu, una red social china enfocada en comercio y consumo.
En la imagen, escrita en mandarín, se leía: “Marca nacional de cafés provenientes de Colombia, toda la línea es 100 % café arábico lavado. Primera tienda en China en colaboración de la marca”. El mensaje fue interpretado como la apertura oficial de la primera tienda Juan Valdez en el país asiático, una información que rápidamente se replicó.
