Juan Valdez nombra a Luis Guillermo Quintero como nuevo gerente, ¿quién es?

La Junta Directiva de Procafecol anunció el nombramiento de Luis Guillermo Quintero Martínez como nuevo gerente general de Juan Valdez, compañía encargada de operar y administrar las tiendas de la marca y comercializar su café empacado en los mercados nacionales e internacionales.

Quintero llega al cargo con más de tres décadas de experiencia en posiciones de liderazgo en empresas nacionales y multinacionales de distintos sectores.

Su trayectoria ha estado enfocada en el crecimiento y expansión de negocios, desarrollo de marcas, innovación, operación y generación de experiencias para los consumidores.

Lea igual: Juan Valdez y James Rodríguez lanzan edición especial de café para América Latina en tres mercados fuertes

Desde 2018 se desempeñaba como gerente general de Colombiana de Escenarios S.A.S., empresa operadora del Movistar Arena de Bogotá.

Allí estuvo al frente de la estrategia y operación integral del recinto, incluida la gestión del P&L, el desarrollo de alianzas comerciales, el posicionamiento de la marca y la construcción de una cultura enfocada en la experiencia del consumidor.

Durante su gestión, el escenario recibió más de 750 espectáculos y superó los 6 millones de espectadores.