Luis Rubiales reaparece en televisión y se defiende tras beso a Jenni Hermoso: “No le pido perdón, ella me dijo ‘vale’”

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por un beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, minimizó de nuevo los hechos en una entrevista y aseguró ser víctima de una campaña “de la izquierda radical”.

Rubiales fue condenado en primera instancia y luego en apelación a una multa de 10.800 euros (12.500 dólares) por haber besado a la jugadora de manera forzada en la entrega de trofeos del Mundial femenino de Sídney, el 20 de agosto de 2023.

Lea: Ratifican condena por agresión sexual a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso

Pero el martes en la noche reiteró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue “consentido”, una afirmación desmentida por Hermoso y confirmado por la justicia española.

“Como presidente tenía que haber estado más frío, más institucional. No, no pido perdón a Jenny Hermoso porque yo le pregunté y ella me dijo vale”, repitió el exdirigente del fútbol español.