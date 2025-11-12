x

Luis Rubiales reaparece en televisión y se defiende tras beso a Jenni Hermoso: “No le pido perdón, ella me dijo ‘vale’”

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, quien fue condenado por agresión sexual tras ese beso, denunció una campaña “de la izquierda radical” contra él.

  Luis Rubiales no puede ejercer ninguna función en el fútbol luego de ser condenado por agresión sexual tras beso a la jugadora Jenni Hermoso. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por un beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, minimizó de nuevo los hechos en una entrevista y aseguró ser víctima de una campaña “de la izquierda radical”.

Rubiales fue condenado en primera instancia y luego en apelación a una multa de 10.800 euros (12.500 dólares) por haber besado a la jugadora de manera forzada en la entrega de trofeos del Mundial femenino de Sídney, el 20 de agosto de 2023.

Lea: Ratifican condena por agresión sexual a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso

Pero el martes en la noche reiteró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue “consentido”, una afirmación desmentida por Hermoso y confirmado por la justicia española.

“Como presidente tenía que haber estado más frío, más institucional. No, no pido perdón a Jenny Hermoso porque yo le pregunté y ella me dijo vale”, repitió el exdirigente del fútbol español.

“Cuando hay una sentencia, todos tenemos la obligación de acatarla, pero el Estado de derecho nos permite poder recurrirla si no estamos de acuerdo y efectivamente pensamos que esto no es una agresión sexual”, continuó Rubiales, cuya abogada afirmó a la que recurriría en casación.

Cuestionado sobre el contenido de su libro, titulado “Matar a Rubiales”, el exdirigente de la RFEF aseguró que había sido víctima de un “movimiento inmediato de la extrema izquierda con unos intereses claros dirigidos, con una realidad paralela creada y con un cambio de guion inmediato”.

Desde una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede considerarse una agresión sexual, categoría penal que engloba todos los tipos de violencia sexual.

Rubiales también está siendo investigado en otro caso, esta vez por corrupción, relacionado con el contrato de traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita.

La investigación se centra en una serie de contratos irregulares firmados por la Federación Española de Fútbol (RFEF) durante su mandato como presidente, entre 2018 y 2023.

Siga leyendo: “Esto creará un precedente importante”: Jenni Hermoso se pronunció luego de la condena a Rubiales

