¡Luisa Agudelo brilló y le dio el bronce a Colombia en el Mundial!

El fútbol, como la vida, siempre da revancha. Ayer, la Selección Colombia femenina se metió en la historia al lograr el tercer puesto en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Las criollas, dirigidas por Carlos Paniagua, cayeron entre semana contra Corea del Norte (0-3) en la semifinal del torneo; no obstante, pasaron rápido la página y pusieron el foco en lograr un tercer lugar que el país jamás había conseguido en la categoría.
La gran protagonista de la tarde-noche en Polonia fue la portera del combinado patrio, Luisa Agudelo. No llevaba ni cinco minutos en la Copa del Mundo cuando cometió un error contra Costa Rica en la fecha inicial de la cita orbital. Ese 28 de agosto fue señalada, a pesar del posterior debut triunfal de Colombia. Ayer se despidió del Mundial atajando dos penales y siendo la figura indiscutida de la hazaña tricolor.