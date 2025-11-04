Lula califica de “matanza” y cuestionó la operación policial en Río de Janeiro que dejó 122 muertos

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió una investigación exhaustiva sobre la operación policial realizada la semana pasada en Río de Janeiro, que dejó 121 muertos, entre ellos cuatro agentes.

El mandatario cuestionó la forma en que se desarrolló el operativo, que fue calificado por el gobierno regional como un “éxito” en la lucha contra el crimen organizado.

“Estamos intentando realizar esa investigación. Queremos ver si es posible que la Policía Federal participe del proceso, para entender cómo se hicieron las cosas”, dijo Lula durante una entrevista concedida en Belém.

“La decisión del juez era una orden de prisión, no una orden de matanza, y hubo una matanza. Creo que es importante verificar en qué condiciones ocurrió”, agregó.

El mandatario también advirtió que, aunque algunos consideren la operación un éxito por la cantidad de muertes, desde la perspectiva de la acción del Estado “fue desastrosa”.