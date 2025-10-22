x

Madre de la influencer Baby Demoni señaló al novio de su hija por su muerte: “Ya no quería vivir más con él y la tenía manipulada”

La madre de la influencer María Alejandra Esquín aseguró que la creadora de contenido era víctima de maltrato por parte de su pareja.

  • María Alejandra, conocida en redes sociales como Baby Demoni, fue hallada muerta en su vivienda en Bogotá. FOTO: INSTAGRAM
    María Alejandra, conocida en redes sociales como Baby Demoni, fue hallada muerta en su vivienda en Bogotá. FOTO: INSTAGRAM
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 10 minutos
bookmark

Nuevos detalles sobre la muerte de Baby Demoni —como era conocida en redes sociales María Alejandra Esquín— siguen saliendo a la luz y aportan nuevas pistas sobre lo que pudo haber ocurrido la noche en que la joven fue hallada inconsciente en su apartamento, al norte de Bogotá.

Su muerte, ocurrida el pasado 15 de octubre, no solo estremeció a sus más de 300 mil seguidores, sino que también abrió un complejo caso que hoy avanza bajo múltiples hipótesis.

María Alejandra Esquín, de 24 años, fue encontrada inconsciente tras, al parecer, una fuerte discusión con su pareja sentimental, el creador de contenido conocido como Samor One.

Vecinos del edificio aseguraron haber escuchado gritos y golpes antes del hallazgo. La joven fue trasladada a un centro médico, donde finalmente falleció, desatando una oleada de preguntas, contradicciones y teorías en redes sociales.

En contexto: Sospechas por la muerte de Baby Demoni: familiares y amigos exigen que se aclare el caso

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá asumieron la investigación para esclarecer si se trató de un suicidio, una muerte violenta o una complicación médica. Hasta ahora, los primeros reportes apuntan a que Esquín sostenía una relación inestable marcada por episodios de celos y posibles agresiones.

La madre de la influencer, Yaen Nashkin, denunció que su hija era víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja: “Varias veces la golpeó, y mi hija me decía que no quería vivir más con él. Esto no fue un accidente”, expresó en entrevista con Infobae.

En un video publicado en TikTok, Nashkin también aseguró que su hija “ya no quería vivir más con él y la tenía tan manipulada que no podía durar aquí ni un día porque ella tenía que devolverse a la casa de él. Me le hacía daño a mi hija”.

“Ella ya me decía que a veces sentía que Miguel le tenía envidia, y era verdad, el corazón de mamá me lo decía (...) Me la arrebataste, Miguel López, me la arrebataste, me la quitaste”, añadió, pidiendo a las autoridades que la muerte de su hija no quede impune.

Lea también: El general Rincón vuelve a la Policía en medio del misterio por el asesinato de su hijo: “Fue un grupo delincuencial”

@yaen.nashkin

♬ 11 Binaural Beats 1 Hz - August Son Productions

Otro de los relatos más relevantes es el de Robin Alexis Parra Gamboa, amigo cercano de la víctima, quien reveló que minutos antes de su fallecimiento, Baby Demoni lo llamó desesperada tras discutir con su pareja.

“Ella estaba llorando, me decía que no sabía qué hacer. Llamé a su hermana para advertirle que estaba muy mal y que podía hacerse daño”, contó Parra. Media hora después recibió una llamada de una vecina: “Me dijeron que se escucharon gritos, que vieron sangre, pero que no tenía heridas visibles”.

Días después, Parra denunció en redes que había recibido presiones para eliminar los videos donde contaba lo sucedido: “En el hospital hubo un encontrón con una persona que me pidió bajar los videos, pero no lo voy a hacer”.

Aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial, fuentes cercanas revelaron a El Tiempo e Infobae que el cuerpo de María Alejandra Esquín presentaba huellas compatibles con asfixia, hallazgo que podría alterar por completo la dirección de la investigación.

La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón, amiga de la víctima, aseguró que fue informada de este detalle por personas cercanas al proceso médico. “Le encontraron huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver quién lo hizo, cómo fue, porque no me cuadra nada”, declaró Calderón, quien también afirmó que habló con Alejandra dos días antes de su muerte y la notó tranquila y feliz tras haberse sometido a una cirugía estética.

Otra línea de investigación apunta a una posible complicación médica. Días antes de morir, la influencer se habría sometido a una liposucción y aumento mamario. Un amigo suyo, conocido en redes como Chinche PB, contó que la joven había sufrido dos paros cardiacos durante la intervención y que el dispositivo analgésico que debía aliviarle el dolor no estaba funcionando correctamente.

“Ella estaba aguantando todo el dolor, y no era cualquier cirugía. Imagínese una liposucción sin bomba de dolor. Estaba sufriendo mucho”, relató el joven en un en vivo.

Por ahora, las autoridades mantienen bajo reserva los resultados oficiales de la necropsia realizada por Medicina Legal, documento que será clave para determinar las circunstancias de la muerte de Baby Demoni.

Mientras tanto, la Fiscalía recopila testimonios de familiares, vecinos y amigos, al tiempo que analiza los registros de cámaras de seguridad del edificio donde vivía la joven y los mensajes enviados en sus últimas horas.

