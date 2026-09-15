Madre habría usado a su hijo de 12 años para robar en Bogotá: huyó al ser descubierta y lo dejó solo

Un niño de 12 años habría sido utilizado para cometer hurtos en establecimientos de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá. Según la investigación, llegaba a los locales junto con una mujer que sería su madre y un hombre que sería la pareja sentimental de ella. Los adultos se encargaban de distraer a los comerciantes mientras el menor se dirigía hacia las cajas registradoras y tomaba celulares y dinero en efectivo.

El procedimiento quedó registrado en cámaras de seguridad de varios establecimientos. En las imágenes, que ahora hacen parte de la investigación, se observa la forma en que el menor ingresaba a zonas donde estaban las cajas mientras los adultos mantenían ocupados a los trabajadores.

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Según el reporte de El Ojo de la Noche para Blu Radio, uno de esos casos terminó con la intervención de la comunidad. El niño fue descubierto y, en medio de la situación, los dos adultos abandonaron el establecimiento. La mujer y su pareja abordaron un taxi y huyeron, mientras el menor quedó en el lugar.

A partir de ese hecho, la Policía adelantó la búsqueda de los adultos y logró ubicarlos. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los hechos investigados. La mujer es identificada ahora bajo el alias de “la mala madre” y permanece en la URI de Kennedy junto con el hombre que la acompañaba.

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