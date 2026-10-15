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Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de tortura en su nuevo juicio en EE. UU.

Los fiscales los señalan de participar en un plan para intimidar y neutralizar a sus opositores mediante presuntas torturas.

  • Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York por nuevos cargos de tortura. FOTO: AFP.
    Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York por nuevos cargos de tortura. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 30 minutos
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El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos. La acusación amplía el proceso judicial que ambos enfrentan en Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

La pareja compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein en un tribunal de Manhattan. Según la acusación, Maduro y Flores habrían participado en una conspiración para torturar a opositores políticos y militares señalados de conspirar contra el Gobierno venezolano, con el propósito de conservar el poder.

Entre los hechos descritos por los fiscales figuran presuntos secuestros, simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, Maduro y Flores no están acusados de ejecutar personalmente los actos de tortura.

Lea más: Maduro habría negociado con las Farc la entrega de explosivos por una deuda de narcotráfico, según acusación de EE. UU.

Durante la audiencia, Maduro rechazó los señalamientos y calificó las acusaciones de falsas. El juez le indicó que registraría su declaración de no culpabilidad. Por su parte, Flores afirmó: “Soy completamente inocente. No soy culpable”.

La acusación también señala que, en 2014, Maduro habría ordenado a funcionarios secuestrar a militares para obtener información sobre posibles disidentes. Según el documento judicial, cuando algunos detenidos se resistieron, el entonces mandatario habría pedido que intensificaran la presión sobre ellos. Flores habría respaldado el plan, de acuerdo con los fiscales.

Maduro y su esposa permanecen recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense ordenada por el presidente Donald Trump y trasladados a Estados Unidos.

Ambos ya se habían declarado no culpables de los cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego. La nueva acusación también amplió a Flores la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo, que anteriormente estaba dirigida únicamente contra Maduro.

El juez Hellerstein aplazó dos semanas el inicio del juicio por los nuevos cargos. El proceso, inicialmente previsto para el 1 de junio de 2027, comenzará el 14 de junio de 2027.

Desde la captura de Maduro, su antigua vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ejerce como mandataria encargada de Venezuela, en medio de una mayor presión y cooperación con el Gobierno estadounidense.

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Conozca: Delcy Rodríguez, como Maduro, adelanta la Navidad en Venezuela: ¿cuándo comienza?

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué cargos acusan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?
La Fiscalía estadounidense los acusa de conspiración para cometer torturas contra opositores políticos y militares señalados de conspirar contra el Gobierno venezolano. La acusación menciona presuntos secuestros, simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos.
¿Por qué Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables?
Ambos rechazaron los nuevos señalamientos durante una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Nueva York. Maduro calificó las acusaciones de falsas, mientras que Flores afirmó que es completamente inocente.
¿Cuándo comienza el juicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?
El juicio está previsto para comenzar el 14 de junio de 2027, después de que el juez aplazara dos semanas la fecha inicial debido a los nuevos cargos presentados contra la pareja.
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