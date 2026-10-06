“Andá pa tu casa y te la metés allá”, la tajante frase del secretario de Seguridad de Medellín a un joven que ordenó detener

El alcalde encargado de Medellín, y secretario de Seguridad, Manuel Villa generó controversia por el reclamo que le realizó a un consumidor de estupefacientes, a quien ordenó a la Policía detener, en un operativo relámpago que lideró en el sector La Mota, del suroccidente de la ciudad.
“¿Delante de los niños y vas a consumir droga? Andá pa’ tu casa y te la metés allá donde querás”, le dijo Villa, rodeado de, al menos cuatro agentes de su esquema de seguridad y tres policías más, a un joven que se encontraba en las bancas de un parque donde a pocos metros hay un gimnasio púbico y juegos infantiles.
La molestia del secretario, actualmente alcalde encargado durante el periodo de vacaciones de Federico Gutiérrez, quedó registrada en un video que él mismo publicó en redes sociales y que ha tenido diversas reacciones.