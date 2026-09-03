Marcos Llorente anunció su retiro definitivo de la Selección de España, siendo campeón del mundo: “No lo entenderán”

El volante defensivo Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo con España en julio, anunció por sorpresa este jueves 3 de septiembre en un mensaje en redes sociales su retirada del equipo nacional a los 31 años.
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Llorente debutó con la selección española absoluta en un amistoso ante Países Bajos en Ámsterdam en noviembre de 2020, en plena pandemia, y desde entonces ha jugado 27 partidos con la Roja.
“Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, comenzó en su mensaje, que acompañó con fotografías suyas con el trofeo del Mundial 2026.
“Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy tomada”, continuó.