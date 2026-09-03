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Marcos Llorente anunció su retiro definitivo de la Selección de España, siendo campeón del mundo: “No lo entenderán”

El polivalente jugador del Atlético de Madrid confirmó en sus redes sociales el fin de su etapa internacional tras 27 partidos disputados y un título mundial en el bolsillo.

  • Con la estrella de campeón del mundo recién bordada en el pecho y a los 31 años, Marcos Llorente ha sacudido al fútbol español al anunciar su retiro de la selección absoluta. FOTO: Tomada de las redes sociales @marcosllorente
    Con la estrella de campeón del mundo recién bordada en el pecho y a los 31 años, Marcos Llorente ha sacudido al fútbol español al anunciar su retiro de la selección absoluta. FOTO: Tomada de las redes sociales @marcosllorente
Agencia AFP
hace 1 hora
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El volante defensivo Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo con España en julio, anunció por sorpresa este jueves 3 de septiembre en un mensaje en redes sociales su retirada del equipo nacional a los 31 años.

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Llorente debutó con la selección española absoluta en un amistoso ante Países Bajos en Ámsterdam en noviembre de 2020, en plena pandemia, y desde entonces ha jugado 27 partidos con la Roja.

“Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, comenzó en su mensaje, que acompañó con fotografías suyas con el trofeo del Mundial 2026.

“Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy tomada”, continuó.

Un legado con historia: de Luis Enrique a De la Fuente

La selección española estaba entonces dirigida por Luis Enrique, el actual técnico del PSG, y con él Llorente fue incluido en las listas para la Eurocopa en 2021, donde el equipo cayó en semifinales, y en el Mundial en 2022, donde llegó hasta octavos de final.

Ya con Luis de la Fuente como seleccionador, Llorente fue incluido en la prelista para la Eurocopa de Alemania 2024, pero no entró en la convocatoria final para ese torneo, con lo que no pudo proclamarse allí campeón con sus compañeros.

Donde sí participó fue en el título en el Mundial 2026, disputando tres partidos y dando una asistencia, para el tanto de Álex Baena con el que España derrotó 1-0 a Uruguay en Guadalajara, México, en el cierre de su grupo de la primera fase.

No entró en juego en la final ganada a Argentina (1-0), pero sí tuvo unos minutos en la semifinal contra Francia (2-0). “Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”, aseveró.

“Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables”, apuntó.

El jugador madrileño concluyó subrayando que era “un orgullo” haber jugado para España y “formar parte de esta historia”.

“Siempre será su casa”: el mensaje para Llorente

En la cuenta oficial de la selección española en la red social X, la Federación Española de Fútbol (RFEF) se despidió del jugador tras este retiro.

“Todo un campeón del mundo se despide de la que siempre será su casa. Gracias por cada carrera, cada batalla y cada momento, Marcos Llorente. Esta camiseta es parte de tu historia y tú siempre serás parte de la nuestra”, se podía leer, junto a una foto del futbolista besando el trofeo del Mundial.

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Marcos Llorente inició su carrera en el Real Madrid, estuvo un año (2016-2017) cedido en el Alavés y en 2019 pasó al vecino Atlético de Madrid. En su palmarés en el fútbol de clubes ganó la Liga de Campeones en 2018 con el Real Madrid y la Liga española con el Atlético, en 2021.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos partidos y goles registró Marcos Llorente con la selección de España?
Marcos Llorente disputó un total de 27 partidos con la selección absoluta de España tras su debut en noviembre de 2020. En cuanto al registro de goles, la información proporcionada no especifica la cantidad exacta de tantos anotados, aunque sí destaca que dio una asistencia decisiva en el Mundial 2026 frente a Uruguay.
¿Qué torneos oficiales jugó Marcos Llorente con la selección española?
Llorente estuvo convocado y participó en la Eurocopa 2021 (donde alcanzó semifinales), el Mundial de Catar 2022 (hasta octavos de final) y el Mundial de Norteamérica 2026, donde se proclamó campeón. Además, estuvo en la prelista de la Eurocopa de Alemania 2024, pero no ingresó en la citación final.
¿Cuántos minutos o partidos jugó Marcos Llorente en el Mundial 2026?
Marcos Llorente participó en tres encuentros durante la Copa del Mundo 2026. Tuvo minutos en el cierre de la fase de grupos contra Uruguay —donde asistió el gol del triunfo 1-0— y en la semifinal frente a Francia (2-0), mientras que permaneció en el banquillo durante la final ante Argentina.
¿Por qué decidió retirarse Marcos Llorente de la selección si solo tiene 31 años?
El futbolista explicó que se trata de una decisión estrictamente personal y meditada con tiempo, de la cual estaba convencido independientemente de si era convocado o si ganaba el torneo. Aunque reconoció ser joven y con nivel para seguir, prefirió cerrar su ciclo en el equipo nacional en este momento.
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