La lucha de María Consuelo por la eutanasia tras ser víctima de un ataque con ácido en Bogotá

La historia de María Consuelo volvió a generar atención en Colombia luego de que contara su situación en entrevista con Citytv. La mujer aseguró que ha pasado largos periodos hospitalizada y que ha sido sometida a alrededor de 87 intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones que sufrió en el rostro. Actualmente vive en una habitación que alquila en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, y asegura que enfrenta dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas y asistir a los controles médicos que requiere. Su situación, relató, la ha llevado a manifestar en varias ocasiones que está cansada de vivir y que considera la eutanasia como una alternativa frente a las condiciones que enfrenta desde hace más de dos décadas.

La mujer asegura que continúa necesitando tratamientos médicos y apoyo para afrontar las consecuencias de la agresión que sufrió en el año 2000. Foto: captura de pantalla Citytv.

María Consuelo llegó a Bogotá desde Istmina, Chocó, en el año 2000. Según su relato, decidió permanecer en la capital para trabajar, una decisión que su entonces esposo no habría aceptado. Lea más: Hombre confesó el crimen de su pareja y fue judicializado por feminicidio agravado en Caucasia La mujer recordó que una noche el hombre llegó hasta su vivienda y, cuando abrió la puerta, le lanzó un líquido que posteriormente descubrió que era ácido. El ataque le provocó graves lesiones, especialmente en el rostro, y dio inicio a un largo proceso de recuperación.

Desde entonces, su vida ha estado marcada por cirugías y tratamientos para atender las consecuencias de las quemaduras. La mujer asegura que todavía necesita atención médica especializada y que utiliza elementos para proteger su rostro y facilitar su respiración. A la dificultad física se suma la situación económica. María Consuelo contó que ha tenido que recurrir a la ayuda de otras personas para poder subsistir y que en ocasiones pide dinero en espacios públicos y utiliza el transporte masivo para buscar apoyo.

Una promesa que hizo al papa Francisco

Uno de los episodios que recuerda de manera especial ocurrió durante la visita del papa Francisco a Colombia en 2017. De acuerdo con su testimonio, durante ese encuentro el pontífice le pidió que no recurriera a la eutanasia y que confiara en que recibiría apoyo para continuar con las intervenciones médicas que necesitara. María Consuelo aseguró que aceptó aquella promesa. Sin embargo, nueve años después de esa visita, considera que las condiciones que esperaba que cambiaran no se han solucionado. La mujer sostiene que no ha recibido la ayuda que esperaba y que continúa enfrentando dificultades para acceder a los tratamientos que necesita.

Su petición de eutanasia

Ahora, María Consuelo plantea nuevamente su deseo de acceder a la eutanasia, en medio de las condiciones de salud y vulnerabilidad que describe. Su caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el derecho a morir dignamente en Colombia, aunque una solicitud de eutanasia debe ser evaluada dentro del marco médico y legal correspondiente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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