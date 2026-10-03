“Nace un nuevo camino”: Cabal lanza el Partido Republicano que evoca al de EE. UU. hacia 2027 y 2030

María Fernanda Cabal oficializó en Bucaramanga su ingreso como primera militante del Partido Republicano, la colectividad que hasta hace unas semanas se llamaba Liga de Gobernantes Anticorrupción y que nació de la plataforma política de Rodolfo Hernández.
El proyecto busca disputar las elecciones territoriales de 2027 y proyectarse hacia las presidenciales de 2030 con Cabal como candidata.
El nombre llama la atención antes incluso de conocer a sus integrantes. Partido Republicano es la denominación en español del Republican Party de Estados Unidos, una de las dos principales fuerzas políticas de ese país y la casa política del presidente Donald Trump, al que abiertamente ha admirado la excongresista Cabal.
Ahora, con ese mismo nombre, Colombia tiene una colectividad que busca convertirse en una nueva plataforma de la derecha. La nueva etapa quedó oficializada este sábado con la llegada de María Fernanda Cabal, quien fue presentada como la primera militante del Partido Republicano.
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No se trata, sin embargo, del nacimiento desde cero de una organización política: es el nuevo nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido asociado al fallecido exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que surgió para las elecciones de 2022.
El cambio de denominación fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral el pasado 18 de agosto mediante la Resolución 3894 de 2026.
Posteriormente, el CNE dejó constancia de la nueva denominación en sus registros oficiales. Desde Bucaramanga, Cabal presentó el movimiento como el comienzo de una nueva etapa política.
“Nace un nuevo camino, no solo en mi vida, sino en la vida política de Colombia”, dijo en entrevista con Noticias Caracol. La dirigente explicó que su intención es utilizar el partido como una plataforma para las elecciones regionales de 2027 y, más adelante, para las presidenciales de 2030.