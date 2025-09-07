A María José Pizarro le gusta saludar con gran entusiasmo en la voz y despedirse con un abrazo. Tiene 47 años, perdió a su papá cuando tenía 12 y en su juventud trató de huir de la política.
Estudió artes plásticas, se hizo mamá a los 22 años y tuvo que salir del país exiliada en varias ocasiones. Decidió regresar y –desde hace ocho años– es una de las voces más reconocidas de la izquierda en el Congreso. Ahora se propone un desafío mayor: llegar a la Presidencia de Colombia.
Tenía apenas doce años cuando escuchó una noticia que marcó para siempre su vida: su padre, Carlos Pizarro Leongómez, último comandante del M-19 y candidato presidencial, había sido asesinado.
Ocurrió el 26 de abril de 1990 en un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla.
Gerardo Gutiérrez Uribe se coló en el avión con una cédula falsa. Esperó a que se apagara la señal del cinturón. Fue al baño y regresó con una subametralladora. En 2010, el crimen fue declarado de lesa humanidad.
Han pasado 35 años. María José se convirtió en senadora y es una de los 10 precandidatos a la Presidencia por el Pacto Histórico. Asegura que Colombia solo podrá sanar si es capaz de mirarse a los ojos y reconocerse en sus fracturas.
En diálogo con EL COLOMBIANO habló de su vida, los retos políticos y de su visión de país de cara a las elecciones del próximo año.
¿Cómo fue vivir su situación de orfandad por su padre asesinado?
“Tenía doce años cuando asesinaron a mi papá. Nací en 1978, justo cuando Julio César Turbay estaba en la Presidencia con el Estatuto de Seguridad. A mis padres los detuvieron siendo yo muy chica. Entonces, también en los primeros años de mi vida los visitaba cuando estaban en el consejo verbal de guerra. Fui exiliada política a los 7 años.
Las decisiones que tomaron mis padres fueron en la actividad política. Claro, en su época, que es distinta a la mía, desde un movimiento insurgente. Pero las discusiones eran esas en el hogar y eso definió completamente mi vida”.