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Marlos Moreno vive un renacer con mucha calidad en Atlético Nacional

Después de meses marcados por lesiones y críticas, Marlos Moreno recuperó su magia en Nacional y ahora vuelve a mirar hacia la Selección Colombia.

  • El delantero Marlos Moreno vive una nueva etapa de gloria con Atlético Nacional, el jugador además de marcar goles, tiene uno de los rendimientos más destacados del equipo. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El delantero Marlos Moreno vive una nueva etapa de gloria con Atlético Nacional, el jugador además de marcar goles, tiene uno de los rendimientos más destacados del equipo. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 22 minutos
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Marlos Moreno volvió a Atlético Nacional con una historia que ya tenía un capítulo dorado. En 2016, con apenas 19 años de edad, fue una de las grandes revelaciones del equipo que conquistó la Copa Libertadores. Su velocidad, sus gambetas y esa capacidad para desequilibrar partidos lo convirtieron en una de las figuras de aquella inolvidable campaña.

Pero cuando regresó al club verde, años después, no lo hizo sintiéndose un ídolo. Todo lo contrario. En una entrevista con este diario dejó clara su ambición: “Quiero ser ídolo de Nacional”.

Quizás ahí estaba la clave de todo lo que vendría después. Marlos no quería vivir del recuerdo de aquel muchacho que deslumbró al continente. Quería escribir una nueva historia.

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Y ese camino no fue sencillo. Desde que regresó, decidió exigirse al máximo. Terminaba los entrenamientos en Guarne y, lejos de irse a descansar, continuaba trabajando en su casa. Quería recuperar sensaciones, ponerse a punto y demostrar que aquella magia que lo convirtió en figura internacional seguía intacta.

Sin embargo, las lesiones aparecieron una y otra vez y le impidieron encontrar la continuidad que necesitaba. La ansiedad por hacer las cosas bien también terminó jugando en su contra. Quería demostrar demasiado y demasiado rápido. Hubo momentos de frustración. Marlos sabía que una buena temporada con Nacional podía abrirle nuevamente las puertas de la Selección Colombia. Y detrás de ese objetivo aparecía un sueño todavía mayor: disputar el Mundial de Norteamérica 2026.

Su nivel no alcanzó y la convocatoria nunca llegó, el tiempo fue avanzando. Pero el extremo no tiró la toalla. Aceptó la situación, siguió trabajando y resistió las críticas de un sector de la hinchada que aún esperaba mucho más de aquel jugador que había maravillado en 2016.

Surge un nuevo chance

Entonces llegó una nueva oportunidad. Marlos comenzó la pretemporada convencido de que todavía tenía algo por demostrar. No necesitaba regresar al pasado. Necesitaba demostrar en el presente que su fútbol seguía ahí. Y poco a poco empezó a hacerlo.

La llegada de Lucas González significó un punto de quiebre. El técnico le entregó confianza y Marlos respondió en la cancha. Volvió a aparecer el jugador atrevido, el que encara, el que gambetea y el que se anima a buscar el arco rival.

En el debut de la Liga marcó frente a Jaguares. Contra Deportivo Cali aportó una asistencia y después apareció con un golazo, dejando rivales en el camino como en sus mejores tiempos. Y ante Alianza Petrolera dio otro golpe sobre la mesa con un doblete.

Ya no se trata solamente de sensaciones. Los números empiezan a respaldar el renacer.

Vea además: Marlos Moreno lidera el top 10 de los mejores futbolistas colombianos de agosto, según Sofascore

En medio de ese panorama apareció el reconocimiento de Sofascore, una de las plataformas estadísticas más reconocidas del fútbol mundial. La compañía elaboró el escalafón de los diez mejores futbolistas colombianos durante agosto, teniendo en cuenta a quienes disputaron al menos tres partidos. Y el nombre que apareció en lo más alto fue precisamente el de Marlos Moreno.

El extremo de Nacional obtuvo una calificación promedio de 7,80, convirtiéndose en el futbolista colombiano mejor valorado durante el mes según el escalafón.

A los 30 años, que cumplirá el próximo 20 de septiembre, Marlos parece haber encontrado una versión que durante mucho tiempo buscó. Está en una etapa de madurez futbolística en la que ya no necesita demostrar que puede correr más que todos o que puede gambetear a cualquiera. Ahora necesita sostenerlo.

Y si mantiene este nivel, la Selección Colombia vuelve a aparecer en el horizonte. Néstor Lorenzo difícilmente podrá ignorar durante mucho tiempo a un futbolista que esté marcando, asistiendo y siendo determinante en uno de los equipos más importantes del país. El próximo gran objetivo podría ser la Copa América y, más adelante, el Mundial de 2030, al que llegaría con 33 años si se disputa en junio.

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Para Marlos, sin embargo, hay un objetivo que va más allá de cualquier convocatoria. En 2016 fue campeón de América con Nacional y se convirtió en una de las grandes apariciones de aquel equipo. Ahora busca algo distinto: construir una historia propia, lejos de las comparaciones con aquel muchacho que deslumbró hace una década.

Por eso su presente tiene sabor a renacimiento. Marlos volvió a creer. Nacional volvió a disfrutar de sus gambetas y sus goles. La hinchada empieza a cambiar aquella mirada que durante meses estuvo marcada por la expectativa y la crítica.

Y mientras el extremo siga respondiendo en la cancha, aquel deseo que expresó al regresar al club comienza a dejar de parecer una frase ambiciosa. “Quiero ser ídolo de Nacional”. Tal vez el camino para conseguirlo apenas está comenzando.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Sofascore eligió a Marlos Moreno como el mejor jugador colombiano en agosto?
Sofascore le otorgó el primer lugar del escalafón tras alcanzar una calificación promedio de 7,80 durante el mes de agosto. Este reconocimiento se basó en su alto rendimiento ofensivo con Atlético Nacional, superando a todos los demás futbolistas colombianos evaluados que disputaron al menos tres partidos en ese periodo.
¿A qué equipos les ha marcado gol Marlos Moreno en su reciente etapa con Lucas González?
El extremo le anotó a Jaguares en el debut de la Liga, posteriormente marcó un gol y sumó una asistencia frente al Deportivo Cali, y finalmente registró un doblete contra Alianza Petrolera.
¿Por qué Marlos Moreno no fue convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026?
Su ausencia se debió a una falta de continuidad provocada por constantes lesiones y problemas de ansiedad deportiva tras su regreso al club. A pesar de trabajar horas extras en su casa en Guarne, la presión por recuperar su nivel rápidamente le jugó en contra e impidió que alcanzara el rendimiento exigido para esa convocatoria.
El delantero está próximo a cumplir 30 años de edad, fecha que celebrará el 20 de septiembre. El jugador atraviesa una etapa de madurez futbolística donde prioriza la constancia sobre el despliegue físico desmedido de su juventud.
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