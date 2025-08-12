Más de 1.000 perros y gatos han sido adoptados en Medellín en 2025

3 y 4
Los boxeadores participaron en una velada que se realizó en Tokio el pasado 2 de agosto. Fallecieron días después. Uno de ellos fue noqueado.
Además, fueron capturados los dos hombres que transportaban la carne, que no contaba con cadena de frío ni documentación legal. La venta del producto en esas condiciones es un grave riesgo para la salud.
Aunque la inteligencia apunta a que alias Zarco Aldinever murió en Venezuela, el ministro de Defensa insiste en que sin el cuerpo no puede darse por un hecho.
Juan Camilo Hincapié, de 31 años de edad, perdió la vida en la mañana del lunes.
Avianca y Latam concentraron más de la mitad del mercado, pero cayeron en número de personas transportadas.
