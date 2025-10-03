Tres hombres fueron asesinados en barbería en Barranquilla y se convirtió en la masacre 64 en lo que va de 2025

El estruendo de las balas silenciaron el ambiente al interior de una barbería ubicada en el barrio Pinar del Río, sector de Juan Mina, en la ciudad de Barranquilla, durante la tarde de este viernes 3 de octubre. La tranquilidad en el sector acabó luego de un ataque sicarial que cobró la vida de tres hombres que se encontraban dentro del establecimiento, aproximadamente las 4:20 de la tarde. Le puede interesar: Así fue la tregua que firmaron las bandas de “Los Pepes” y “Los Costeños” para cesar actividades criminales en Barranquilla

Según el reporte policial y los testimonios de los vecinos del sector, las víctimas se encontraban dentro de una barbería conocida como El Hijo de Diomedes, en un segundo piso en la diagonal 141 con transversal 33. Hasta ese lugar llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta marca Pulsar de color negra, e irrumpieron en el sitio. El parrillero, sin mediar palabra, “ingresó hasta el local y desenfundó un arma de fuego disparando en repetidas ocasiones”, detalló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Tras perpetrar el ataque, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando un rastro de muerte y consternación.

Las autoridades identificaron a los hombres asesinados como Jefferson Villegas Ramírez, de 31 años, quien se dedicaba al mototaxismo y, según el diario El Heraldo, como presunto prestamista; José Robles Rocha, de 24 años de edad, dueño de la barbería, y Alejandro Osorio Piñeres, también de 24 años. El informe de la Policía detalló que dos de los jóvenes asesinados “fallecieron en el lugar de los hechos”. Mientras que la tercera víctima fue “trasladada al Paso El Pueblito, donde ingresó sin signos vitales por la gravedad de sus heridas”.

La zona de la masacre fue acordonada por las autoridades mientras realizan las labores de investigación y levantamiento de cuerpos. FOTO: Policía Metropolitana de Barranquilla

Por ahora, las autoridades se mantienen en la zona para atender la situación y asegurar el área, mientras llevan a cabo la investigación del caso, ocurrido tras el reciente anuncio de una tregua entre los cabecillas de las bandas “Los Pepes” y “Los Costeños”. “En este momento estamos adelantando todas las actividades investigativas que nos permitan dar con el paradero de los sicarios y poder determinar qué estructura criminal está tras de este hecho”, concluyó el comandante.

El triple homicidio se convirtió en la masacre número 64 en lo que va de 2025, según el centro de investigación especializado en Data Analytics, ObservadoresCol. Además, es el homicidio múltiple número 268 durante el actual gobierno. Tras el hecho que conmocionó a la ciudad, las autoridades habilitaron la línea contra el crimen en la Policía Metropolitana de Barranquilla y en el departamento del Atlántico, con el número 317 896 55 23, en el cual atenderán cualquier llamada o emergencia.