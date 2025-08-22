Este es alias el Eléctrico, el terrorista sospechoso de ejecutar la matanza de 13 policías en Amalfi

El frente 36 de las disidencias de las Farc ha sido señalado como el directo responsable del ataque terrorista que dejó 13 policías muertos en una montaña del municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia.

El crimen ocurrió en la mañana de este jueves, cuando los terroristas atacaron una compañía de la Dirección Antinarcóticos que trabajaba en la erradicación de cultivos de coca, en la vereda Los Toros.

De acuerdo con información policial, la tropa fue sorprendida con ráfagas de fusil, tatucos y drones equipados con explosivos. Cuando un helicóptero Black Hawk llegó para evacuar a los afectados, fue impactado con un explosivo mientras realizaba la maniobra de aterrizaje.

El frente 36 es comandado por Óscar Javier Cuadros Zea (“Chejo”) y delinque en municipios del Nordeste, Norte y Bajo Cauca antioqueño.

Este hombre había sido uno de los 13 capturados el 23 de julio de 2024 en una vía del corregimiento de Porce, en el municipio antioqueño de Santo Domingo, cuando el Ejército detuvo una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En los vehículos iban varios jefes de la disidencia de las Farc, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf), que estaban en negociaciones de paz con el Gobierno, pero transportaban armas, dinero, joyas y un menor de edad reclutado.

Solo siete de ellos fueron judicializados, los demás quedaron en libertad, entre ellos “Chejo”, quien en ese entonces carecía de órdenes de captura en contra, ni le encontraron posesiones ilegales al momento de la requisa. Hoy ya le expidieron dicha orden de arresto.

Sobre el ataque en Amalfi, las autoridades estiman que el terrorista que lo planeó y ejecutó fue uno de sus lugartenientes, Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, alias “el Eléctrico” o “Leíto”.