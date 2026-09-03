Mauricio Gaona se posesionó como embajador de Colombia ante la ONU, ¿cuál será su primer reto?

Se oficializó la designación del abogado y académico Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Así lo confirmó el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien destacó la trayectoria del nuevo diplomático y los retos que tendrá en el escenario multilateral.
“Hoy aquí en la Cancillería me encontré con el Dr. Mauricio Gaona, un académico muy reconocido en nuestro país, quien hoy toma posesión como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas”, señaló Restrepo.
La llegada de Gaona se da en un momento clave para la política exterior colombiana. Desde el 1 de enero de 2026, Colombia ejerce un mandato de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, correspondiente al periodo 2026-2027.
El país fue elegido por la Asamblea General de la ONU el 3 de junio de 2025 con 180 votos, lo que le permitió ingresar al más importante escenario de decisión de la organización. Durante este periodo, Colombia tendrá voz y voto en asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales.