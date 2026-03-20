Mauricio Gaona advierte riesgos para la democracia por eventual constituyente en Colombia

El constitucionalista Mauricio Gaona lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro institucional del país durante una conferencia realizada este 20 de marzo en la Universidad EIA: Colombia podría estar ante el riesgo de “elegir al último presidente” si prosperan propuestas de transformación constitucional impulsadas desde el poder.
En contexto: Mauricio Gaona dará conferencia en la Universidad EIA sobre elecciones y riesgos institucionales
El evento, titulado Elecciones presidenciales y los riesgos de una asamblea popular constituyente, reunió a figuras del ámbito político y académico en un momento marcado por la polarización y las tensiones entre ramas del poder público. El espacio fue moderado por Luz María Sierra, directora de El Colombiano, y contó con la participación de líderes como Marta Lucía Ramírez, Jorge Humberto Botero y Andrés Caro.
Desde el inicio del encuentro, la rectora de la universidad, Natalia Vélez López de Mesa, destacó la importancia del debate en un contexto “de grandes desafíos” para la democracia colombiana, subrayando la necesidad de reflexionar sobre el rumbo institucional del país.