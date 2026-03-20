Mauricio Gaona advierte riesgos para la democracia por eventual constituyente en Colombia

El constitucionalista Mauricio Gaona lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro institucional del país durante una conferencia realizada este 20 de marzo en la Universidad EIA: Colombia podría estar ante el riesgo de “elegir al último presidente” si prosperan propuestas de transformación constitucional impulsadas desde el poder. En contexto: Mauricio Gaona dará conferencia en la Universidad EIA sobre elecciones y riesgos institucionales El evento, titulado Elecciones presidenciales y los riesgos de una asamblea popular constituyente, reunió a figuras del ámbito político y académico en un momento marcado por la polarización y las tensiones entre ramas del poder público. El espacio fue moderado por Luz María Sierra, directora de El Colombiano, y contó con la participación de líderes como Marta Lucía Ramírez, Jorge Humberto Botero y Andrés Caro. Desde el inicio del encuentro, la rectora de la universidad, Natalia Vélez López de Mesa, destacó la importancia del debate en un contexto “de grandes desafíos” para la democracia colombiana, subrayando la necesidad de reflexionar sobre el rumbo institucional del país.

¿Qué piensa Mauricio Gaona sobre la constituyente?

¿Existe riesgo de concentración en el poder?

Gaona alertó que, detrás de la propuesta de reforma, podría configurarse un modelo de concentración del poder en el Ejecutivo. Según explicó, esto implicaría debilitar la independencia del Congreso y de la rama judicial. “El problema no es cambiar el régimen constitucional, sino el orden constitucional”, señaló, al diferenciar entre modificar normas y alterar principios esenciales como la separación de poderes y la supremacía de la Constitución.

De acuerdo con su análisis, si se rompe ese equilibrio, el sistema podría derivar en un esquema de “hiperpresidencialismo”. “Una vez se cae la separación de poderes, lo que queda es dictadura”, afirmó. El jurista también explicó que, en ese escenario, el control institucional se vería comprometido, ya que el Ejecutivo podría incidir en la conformación de otras ramas del poder público. Puede leer: “El año que viene será el más crítico para la vida republicana de Colombia desde su creación”: profesor Mauricio Gaona

Alerta sobre el uso de la constitución en el Gobierno

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la advertencia sobre lo que denominó “dictadura constitucional”, un fenómeno en el que —según explicó— la propia Constitución puede ser utilizada como herramienta para concentrar el poder. En este contexto, Gaona sostuvo que Colombia ya cuenta con una Constitución robusta en materia de derechos, por lo que no ve justificación en un cambio estructural bajo el argumento de ampliarlos. “No se cambia una Constitución para garantizar los derechos que ya existen”, indicó.

Asimismo, planteó que en algunos escenarios políticos se sigue una secuencia que pasa del populismo al autoritarismo y, finalmente, a la concentración del poder.

Un llamado la juventud

En la parte final de su intervención, el constitucionalista hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a asumir un rol activo en la defensa de la democracia. “La pregunta no es solo qué va a pasar con la Constitución, sino qué vamos a hacer nosotros para cuidarla”, señaló. El evento se realizó en medio de un contexto de alta polarización política y debates sobre el futuro institucional del país, en el que la posibilidad de una reforma constitucional vuelve a tomar relevancia de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Bloque de preguntas y respuestas