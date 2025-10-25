Cuando Medellín empezó a crear de la nada grandes comercios

Tenía 28 años y la urgencia de empezar de nuevo. Su primer acierto llegó con el Carnaval de Barranquilla: empezó vendiendo máscaras y artículos de temporada, y con ese capital abrió un pequeño local bajo un concepto novedoso en Colombia. En vitrinas de cristal —que mostraban de frente la mercancía y el precio— todo valía entre cinco centavos y un peso. El público lo recibió con entusiasmo, y allí nació Almacenes Ley en 1922, bautizado con las iniciales de su fundador: Luis Eduardo Yepes (Copacabana 1894 — Ciudad de Panamá 1936).
Un año antes un incendio consumió el Almacén La Antioqueña, en el Parque Berrío, epicentro del comercio en Medellín. Entre las cenizas, Germán Saldarriaga del Valle (La Estrella 1895 — Medellín 1972), uno de sus empleados, vio la oportunidad de empezar de nuevo. Con sus hermanos rescató lo poco que sobrevivió, lo limpió y, con cinco mil pesos obtenidos al hipotecar su casa —más otros siete mil aportados por Emilio Restrepo Ángel— fundó la Cacharrería Mundial, que pronto se convertiría en emblema de la ciudad. Saldarriaga también fundó en 1945, con su hijo, a Pintuco.
Por allá en 1949, en un pequeño local de apenas 16 metros cuadrados, en la carrera Alhambra con calle Pichincha del entonces bullicioso barrio Guayaquil de Medellín, Gustavo Toro Quintero (Titiribí 1928 - Medellín 1992) abrió las puertas de lo que sería la primera tienda del Éxito. Había llegado muy joven con la esperanza de abrirse camino en la capital antioqueña. Su primer oficio fue distribuir telas para una reconocida empresa del sector, trabajo que le permitió tejer contactos comerciales y, poco a poco, pasar de intermediario a empresario. En ese local de la Alhambra vendía retazos de tela, confeccionaba algunas prendas y ofrecía productos ligados a la industria textil que por entonces le daba forma a la Medellín industrial.
Y qué decir de Víctor Orrego Osorno (Yolombó, 1919 – Medellín, 2015), otro pionero del comercio antioqueño, fundador del recordado Almacén Caravana en la esquina de Carabobo con Pichincha, cuya audacia publicitaria marcó una época. En 1947 inauguró su negocio bajo un concepto innovador para el país: el almacén por departamentos, acompañado del pegajoso eslogan “El gigante de los precios enanos”. Fue también el primero en instalar escalas eléctricas en la ciudad, en 1955, lo que convirtió su local en una verdadera atracción.
Sus campañas —los “Lunes de ganga”, las “Ventas relámpago” y el célebre “Premio de los 1.000 pesos”— revolucionaron el mercadeo y el consumo en Medellín, dejando a Caravana grabado en la memoria de varias generaciones.