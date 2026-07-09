Mayores de 60 serán el 22% de la población en 2035: crean mesa de economía plateada en Medellín

Las canas se van a poner de moda en Medellín. No es una metáfora, es una proyección demográfica. Según Medellín Cómo Vamos, en 2035 la ciudad tendrá más personas mayores de 60 años que menores de 15: los primeros representarán el 22% de la población y los segundos solo el 14%. La tasa de natalidad se ha reducido a la mitad en dos décadas, pasando de 16,2 nacidos por cada 1.000 habitantes en 2006 a 7,6 en 2023. Antioquia, con apenas 0,9 hijos por mujer en promedio —menos de la mitad del mínimo necesario para renovar la población—, tiene la tasa de fecundidad más baja del país. Y Medellín encabeza ese envejecimiento: la ciudad ya supera las 1.000 personas centenarias y cuenta con cerca de 500.000 habitantes mayores de 60 años, el 20% de su población. Por esto el Concejo de Medellín aprobó el Acuerdo 47 de 2025, que crea la mesa intersectorial de economía plateada. Esta semana se instaló esa mesa por primera vez. Según la concejala Leticia Orrego, promotora de la iniciativa, Medellín es la primera ciudad del país en tener un acuerdo de este tipo. Lea más: Julio, el hombre más longevo de Colombia, es una celebridad en El Carmen de Viboral

La razón social: tener propósito

Detrás de la iniciativa hay una primera razón: cuando una persona llega a la edad de pensión y deja de trabajar, pierde algo más que el horario. Pierde un motivo. Cuando eso desaparece y no hay un hobby, una pasión o un proyecto que lo reemplace, el aislamiento social se instala con rapidez, especialmente en quienes no tienen redes familiares o de amistades. Ese aislamiento no es solo emocional: provoca un deterioro celular y cognitivo que acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de enfermedades. “Un frenazo en seco nos va a enfermar. En cambio, cuando a un adulto mayor se le da la oportunidad de sentirse útil, su mente sigue procesando información, sigue siendo activo, sigue sintiéndose parte de una sociedad” dice Sandra Milena Ospina, fundadora del Movimiento Plateado. En Antioquia, la proporción de adultos mayores de 60 años que buscan empleo o están empleados creció del 24,7% al 31% entre 2021 y 2023. No solo por deseo de mantenerse activos: muchos lo hacen por necesidad ante la falta de pensión. Y el subsidio como respuesta institucional son paños de agua tibia: alivianan la situación, pero no dan una solución.

¿Quién va a sostener la ciudad?

Esta problemática estructural es, precisamente, la segunda razón. Si en 10 años habrá más adultos mayores que jóvenes, la pregunta inevitable es quién va a sostener la economía. Hoy en Colombia hay un adulto mayor por cada seis personas en edad laboral. Para 2050, esa proporción será de uno a dos, y para finales de siglo podría ser de uno a uno. El sistema pensional, que funciona bajo un esquema de reparto —los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy— necesita suficientes aportantes jóvenes para cada pensionado. ¿Qué pasa con este sistema cuando la balanza se desequilibra? Otros países ya recorrieron este camino. Corea del Sur, con la tasa de fecundidad más baja del mundo, enfrenta una crisis demográfica sin precedentes que ha obligado a reformar su sistema pensional, extender la edad de jubilación y crear incentivos para el empleo senior. Japón lleva décadas adaptando su economía al envejecimiento y es referente mundial en diseño de ciudades accesibles. Alemania ha incorporado masivamente a trabajadores mayores al mercado laboral y desarrolló un robusto sector de servicios para personas longevas. Colombia, y Medellín en particular, se dirige hacia ese mismo escenario, pero con menos tiempo para prepararse. “Si no logramos romper la barrera del edadismo para el empleo, ¿a quién van a contratar? Si en 9 años los mayores de 60 serán el doble de los de 15, no habrá fuerza productiva suficiente”, advierte Ospina. Entérese: “Nada de vicios y pasar bueno”: el secreto de algunos de los adultos mayores de más de 100 años homenajeados en Rionegro

Creación de la mesa

Para enfrentar ese escenario, la concejala Leticia Orrego impulsó durante casi un año el acuerdo aprobado en el Concejo de Medellín. La norma establece lineamientos para fomentar la economía plateada en la ciudad y reconoce en esa población no solo un grupo de atención sino una fuente de productividad, emprendimiento e innovación. “Es el único acuerdo de este tipo que existe en Colombia”, afirma Orrego. El 8 de julio se instaló la mesa intersectorial prevista en el acuerdo, con participación de las secretarías de Inclusión Social y Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Medellín, el ITM, los concejos de Medellín y Envigado, la fundación FundaCol y el Movimiento Plateado, entre otros. En ese espacio buscan articular los esfuerzos de los sectores público, privado, académico, social y ambiental. Ruta N, por ejemplo, tiene un programa llamado Horizonte Senior para enseñar inteligencia artificial a personas mayores de 50. Universidades como el ITM, la de Antioquia, la San Buenaventura y la Bolivariana han desarrollado programas similares. La Secretaría de Desarrollo Económico, con Comfenalco y Comfama, ya ha realizado jornadas de contratación para personas de 50 años en adelante. La Cámara de Comercio tiene un interclúster de economía de la longevidad transversal a todos los sectores.

El primer paso para la futuras ciudad senior

La mesa de economía plateada es solo el comienzo de una conversación mucho más profunda. Waldir Ochoa, periodista y autor del libro Ciudad Senior, quien ha estudiado el envejecimiento urbano, advierte que Medellín entra con un rezago. “El POT tiene que plantear el tema de la longevidad. Las ciudades que ya tuvieron esta discusión la tuvieron hace 30 o 40 años. Medellín no está preparada aún, y en general las ciudades de América Latina tampoco”, advierte Ochoa. Para Ochoa, la conversación debe comenzar por una pregunta más básica: ¿qué condiciones de dignidad tiene hoy la población adulta mayor en Medellín, y qué sistemas de cuidado existen para atender esa realidad? A partir de ahí, propone pensar la ciudad senior en cinco pilares. Primero, una ciudad física, donde el ejercicio y la actividad física sean prioritarios para mantener la autonomía funcional. Segundo, una ciudad universalmente accesible, con viviendas de baños amplios y espacios adaptados, no los apartamentos cada vez más pequeños que hoy se construyen. Tercero, una ciudad cuidadora, que atienda no solo al adulto mayor sino a quienes lo cuidan —hoy hay personas de 50 y 60 años cuidando a sus padres o abuelos, y nadie pregunta quién los va a cuidar a ellos—. Cuarto, una ciudad digna, que reconozca que solo el 24 o 25% de los colombianos tienen pensión y que el resto debe seguir trabajando en un mercado que los excluye por edadismo desde los 40 años. Y quinto, una ciudad divertida, con oferta cultural y recreativa pensada también para quien ya tiene canas. La mesa aún no tiene objetivos medibles pero lo que sí tiene es el mandato legal de un acuerdo aprobado y la urgencia de un cambio demográfico que no espera. Las canas, en Medellín, están a punto de ponerse de moda. La ciudad acaba de dar el primer paso para recibirlas. Siga leyendo: ¿Medellín será la capital del anti-envejecimiento? Así funciona el boom estético Bloque de preguntas y respuestas