¡Pilas, conductores! Medellín cambia los sentidos viales en La Toma y Buenos Aires: así quedarán

Los conductores que transitan por La Toma y Buenos Aires, en el centro oriente de Medellín, deberán estar atentos a nuevos cambios en la circulación. El Distrito comenzó a implementar una intervención que modifica los sentidos de varias vías y suma nuevos cruces semaforizados con el propósito de hacer más ordenado el tránsito y reducir los conflictos entre vehículos y peatones. Le puede interesar: Joven de 23 años creó una bicicleta eléctrica de bajo costo para conquistar las lomas de Medellín En total, serán 19 tramos viales que funcionarán en un solo sentido, mientras otras calles conservarán las condiciones que ya tienen, tanto en circulación unidireccional como bidireccional. La medida busca aprovechar de una mejor manera la infraestructura existente y facilitar los desplazamientos en una zona donde confluyen vehículos particulares, transporte público, peatones y ciclistas.

Estas son las nuevas intersecciones con semáforos

Uno de los principales cambios será la puesta en funcionamiento de tres nuevas intersecciones semaforizadas. Los cruces estarán ubicados en: - Carrera 29 con calle 47 - Carrera 26A con calle 49 - Carrera 28 con calle 52 La intervención también contempla el cierre del separador de la carrera 27A con calle 49, una medida con la que se pretende organizar los movimientos de los vehículos y eliminar algunos puntos de conflicto en la circulación. La Secretaría de Movilidad considera que estas modificaciones permitirán tener un tránsito más predecible y disminuir situaciones que puedan poner en riesgo a quienes caminan o se movilizan en bicicleta. Entérese: ¡Ojo conductores! Hoy cambia el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así quedó

97 nuevas señales para orientar a los conductores

El Distrito instalará 97 señales viales verticales, que indicarán los sentidos de circulación y otras condiciones que deberán cumplir los usuarios de las calles. Por eso, las autoridades hicieron un llamado a no guiarse solo por las costumbres de circulación que existían antes de la intervención. Con los cambios, una calle que tradicionalmente se utilizaba en determinado sentido puede tener ahora una dinámica diferente.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, pidió a la comunidad adaptarse a las nuevas condiciones y respetar las restricciones de estacionamiento. “Por esta razón, invitamos a toda la comunidad a sumarse a este cambio acatando la nueva señalización, respetando los sentidos de las vías y evitando el estacionamiento en sitios no autorizados. Cada una de estas medidas nos permitirá mejorar los tiempos de circulación y brindar una mayor protección a los actores más vulnerables de la vía, especialmente a peatones y ciclistas”, aseguró.

También habrá cambios para los peatones

Dentro del proyecto se construirán 108 metros de nueva red caminera, con la intención de mejorar los recorridos a pie y facilitar el cruce de las calles. La apuesta es que los nuevos pasos y conexiones peatonales permitan hacer más seguros los desplazamientos en una zona con alto movimiento urbano. El objetivo, según el Distrito, es que los cambios en la circulación no solo ayuden a los carros a desplazarse con mayor facilidad, sino que también generen mejores condiciones para quienes utilizan la vía de una manera diferente. Le puede interesar: ¿Está en jaque la movilidad del sur del Valle de Aburrá por el cierre en la glorieta de Mayorca?

Ojo usuarios del transporte público: cambiarán 10 rutas

La Secretaría de Movilidad anunció 10 cambios en rutas de transporte colectivo, los cuales serán aplicados de acuerdo con los nuevos sentidos y las condiciones de circulación que tendrá la zona. Esto significa que algunos recorridos habituales podrán modificarse y que los usuarios deberán prestar atención a los nuevos trayectos para evitar confusiones durante sus desplazamientos. Los ajustes están relacionados con la reorganización vial y buscan que el transporte público pueda adaptarse a la nueva configuración de las calles. Entérese: ¿Extralimitación o norma? Polémica en San Pedro de los Milagros por inmovilización de motos dentro de un colegio La intervención también pretende resolver otro de los problemas frecuentes en sectores de alta circulación: el estacionamiento en lugares que terminan afectando el flujo vehicular. Para ello se habilitarán celdas de parqueo sin cobro para carros y motocicletas, ubicadas en los costados autorizados. La idea es que estos espacios permitan organizar el estacionamiento y evitar que vehículos ocupen zonas donde puedan bloquear carriles, dificultar los giros o afectar el paso de peatones. El Distrito insiste en que estos espacios deben ser utilizados de acuerdo con la señalización y que estacionar por fuera de las áreas permitidas puede terminar afectando precisamente la movilidad que la intervención pretende mejorar. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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