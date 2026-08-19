Medellín frena seis obras en el camposanto de Villatina, donde reposan víctimas de la tragedia de 1987

Sobre un terreno que guarda los restos de cientos de personas sepultadas por un deslizamiento, siguen levantándose viviendas. La Alcaldía de Medellín frenó seis construcciones que avanzaban sin licencia en el camposanto de Villatina, un lugar que no solo conserva la memoria de una de las mayores tragedias de la ciudad, sino que además está clasificado como zona de alto riesgo no mitigable por movimientos en masa.
Esa fue la situación que encontró la Alcaldía de Medellín durante una intervención reciente en Camposanto, sector del barrio Villatina, en la comuna 8-Villa Hermosa.
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Los funcionarios suspendieron seis obras que estaban en proceso de construcción e instalaron sellos para impedir que continuaran los trabajos.
El lugar está clasificado como zona de alto riesgo no mitigable por movimientos en masa, además de incluir áreas de protección asociadas a las quebradas La Gallinaza 1 y La Loquita y sectores de la estructura ecológica del cerro Pan de Azúcar.
Pero el caso tiene una particularidad que va más allá de las normas urbanísticas: Camposanto es también un lugar de memoria para Medellín.
Allí fueron sepultadas parte de las víctimas del deslizamiento ocurrido el 27 de septiembre de 1987 en Villatina, una tragedia que dejó más de 500 muertos y convirtió el sitio en un camposanto.