Más de 90 familias deberán evacuar viviendas en Manrique por riesgo de inundación

La decisión fue adoptada con base en un informe técnico que identificó un riesgo alto de inundaciones y movimientos en masa debido a la cercanía con la quebrada La Mansión. La Alcaldía informó la medida a los residentes y anunció apoyos para atender la reubicación.

Más de 90 familias deberán evacuar sus viviendas en los barrios Las Granjas y Manrique Oriental, en la comuna Manrique de Medellín , luego de que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) emitiera una orden de evacuación definitiva para 45 inmuebles.

De acuerdo con el DAGRD, los inmuebles se encuentran en una zona donde existe riesgo por posibles desbordamientos de la quebrada y por la inestabilidad del terreno. El sector ya había registrado afectaciones durante el primer semestre de este año, cuando el desbordamiento de La Mansión dejó más de 50 familias afectadas y un niño falleció.

Varios residentes manifestaron su preocupación por las condiciones de la evacuación y por la falta de una solución habitacional definitiva. Emilse Rodríguez, una de las personas afectadas, aseguró:

“Tenemos que desalojar las casas porque ya dieron la orden de demolición de las viviendas. Nos ofrecen solamente 3 meses de arriendo temporal y no nos buscan otra solución. Nosotros pedimos que nos solucionen con una vivienda, así sea del mismo tamaño de la que tenemos, pero que no nos echen a la calle, porque eso es quedar sin nada”.

Según habitantes del sector, las autoridades han realizado reuniones para explicar el proceso de evacuación. En declaraciones a Telemedellín, Luis Eduardo Bedoya señaló:

“Han hecho tres reuniones y no se ha llegado a un acuerdo, ayer vinieron y la orden es evacuar si o si, incluso hay una mujer que hizo la casa hace tres años y se la van a tumbar”.

Algunos residentes indicaron que, aunque conocen el riesgo identificado por las autoridades, no cuentan con otra alternativa para establecerse. En ese contexto, Amparo Piedrahíta también manifestó al mismo medio:

“Para ellos venir a ayudarme a sacar las cosas y yo no puedo porque soy una mujer sola, tengo un hijo que me ayuda y no más, yo le dije a ella que no me sacaran de ahí que no tenía para donde irme, que mi hijo me había hecho la casita”.

La Administración Distrital informó que a las familias cobijadas por la orden de evacuación les ha ofrecido subsidios de vivienda para facilitar su traslado al momento de abandonar los inmuebles. De acuerdo con la información entregada, el apoyo busca brindar una alternativa de alojamiento mientras avanza el proceso de reubicación de los hogares afectados.