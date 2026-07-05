Más de 90 familias deberán evacuar viviendas en Manrique por riesgo de inundación

Más de 90 familias deberán evacuar sus viviendas en los barrios Las Granjas y Manrique Oriental, en la comuna Manrique de Medellín, luego de que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) emitiera una orden de evacuación definitiva para 45 inmuebles.
La decisión fue adoptada con base en un informe técnico que identificó un riesgo alto de inundaciones y movimientos en masa debido a la cercanía con la quebrada La Mansión. La Alcaldía informó la medida a los residentes y anunció apoyos para atender la reubicación.