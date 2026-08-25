¿Medellín se pone cada vez más cara? Apartamentos usados ya promedian los $871 millones

Comprar vivienda en Medellín se está convirtiendo en un negocio cada vez más costoso, pero eso no ha frenado el interés por la ciudad.
Un apartamento usado ya cuesta, en promedio, $871 millones y el mercado concentra 28,11% de las búsquedas nacionales de arriendo. La paradoja está en que, mientras la vivienda usada y los alquileres ganan fuerza, las ventas de vivienda nueva cayeron 15% durante el primer semestre de 2026.
El contraste hace parte del balance del mercado inmobiliario colombiano presentado por Ciencuadras y El Libertador, según el cual la vivienda nueva enfrenta un escenario de menor comercialización, mientras el segmento usado gana fuerza por la escasez de unidades listas para entrega.
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