Medellín, entre las ciudades que más se valoriza la vivienda usada

Aunque Bogotá y Medellín son las metrópolis con mayor desarrollo en la economía nacional, gracias a la cantidad de empresas, industrias y personas que concentran, no destacan dentro del mercado inmobiliario si se trata de la valorización en vivienda nueva.

Sandra Villanueva, gerente general de Metrocuadrado, informó que las ciudades donde más se valorizan las viviendas nuevas son Armenia, Cali y Pereira, con crecimientos anuales para 2025 de 15,7%, 14,1% y 12,5%, respectivamente.

El panorama cambia un poco cuando se habla de la vivienda usada, ya que, según Villanueva, Pereira pasa al primer puesto, seguida por Manizales y luego Medellín, con unas valorizaciones de 11%, 10% y 9% en el mismo orden.

“Estos datos indican que en estas ciudades existe una valorización por encima del promedio, de acuerdo con sus cambios sociodemográficos”, dijo la gerente de Metrocuadrado.

Esta valorización también se ve evidenciada en el valor promedio del metro cuadrado de inmuebles en venta en Colombia, durante los primeros meses de 2026, según datos de la compañía.

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El valor promedio del metro cuadrado para un apartamento de 50 a 100 metros cuadrados es de $5,19 millones y para casas de 100 a 200 metros cuadrados el valor disminuye a unos $4,45 millones.

Este promedio varía significativamente según la ciudad o la región donde se encuentre, ya que, para casas de 100 a 200 metros cuadrados, el valor del metro cuadrado en Bogotá puede estar en $4,99 millones, pero varía para la vivienda tipo apartamento, con un precio de hasta unos $6,11 millones.

Para la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín, los precios para una casa pueden llegar hasta $4,52 millones, mientras que en los apartamentos el metro cuadrado llega a unos $5,08 millones.

Otra de las poblaciones que destaca Metrocuadrado es Santa Marta, ya que, para una casa, el valor cae significativamente a unos $3,83 millones y en apartamento puede alcanzar hasta los $7,76 millones.

Barranquilla y Cali, para el metro cuadrado, compiten con unos valores por $3,68 millones y $3,65 millones, respectivamente. En la categoría de los apartamentos, el precio ronda entre $4,06 millones y $4,14 millones en el mismo orden.

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