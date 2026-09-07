Medellín no cumplió la meta de ahorro de agua: debía bajar 92 litros por hogar y apenas logró 18, ¿volverán los cortes?

Se acabó el periodo de prueba y Medellín no alcanzó la meta de ahorro de agua que buscaba evitar el regreso del racionamiento. El alcalde Federico Gutiérrez informó que, aunque hubo una reducción en el consumo en algunos sectores, el resultado quedó muy por debajo de lo necesario para sostener la suspensión de los cortes. El dato que más preocupa está en el sistema Piedras Blancas, que abastece principalmente sectores de las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín. Allí, la meta era disminuir 92 litros diarios por vivienda o local, pero el último ahorro reportado fue de apenas 18 litros. Es decir, se consiguió cerca del 20 % de lo que se había fijado como objetivo. Lea más: Por tercer día, Medellín no alcanza la meta de ahorro de agua, ¿qué viene ahora? “Estamos lejos de cumplir la meta de ahorro de agua en Medellín”, advirtió Gutiérrez en su más reciente pronunciamiento, en el que además confirmó que junto con Empresas Públicas de Medellín se están evaluando las decisiones que deberán adoptarse ante el comportamiento del consumo.

La Fe y Riogrande tampoco aportaron al ahorro

El alcalde señaló que los sistemas de La Fe y Riogrande no registraron ahorro frente a las metas establecidas. La situación es relevante porque ambos hacen parte de la red de abastecimiento que soporta el servicio de agua en Medellín y distintos municipios del Valle de Aburrá. En Riogrande, incluso, el comportamiento fue más desfavorable: el consumo llegó a aumentar un litro diario por vivienda o local, cuando la meta establecida era reducir 70 litros. La Fe, por su parte, permaneció sin reducción en el último balance. Las cifras muestran que el problema ya no puede ser atribuido exclusivamente a los sectores que recibieron los cortes temporales. La apuesta que hizo la Alcaldía era convertir el ahorro en un esfuerzo colectivo de toda la ciudad y del área metropolitana, pero los registros no muestran todavía una respuesta suficiente.

¿Qué puede pasar ahora con el racionamiento?

La respuesta definitiva se conocerá este lunes 7 de septiembre, cuando el Distrito y EPM anuncien las medidas que se tomarán después de revisar los datos de consumo y el estado de las fuentes de abastecimiento. Entre los escenarios que las autoridades han advertido está el retorno de las interrupciones programadas en los sectores que dependen de Piedras Blancas. Pero la situación podría ser más compleja si los niveles de otros sistemas continúan deteriorándose.

EPM ha señalado que las interrupciones pueden mantenerse, modificarse o ampliarse a nuevos circuitos, dependiendo de la evolución de los caudales, las lluvias, los niveles de los embalses y el comportamiento de los usuarios. Por ende, aunque todavía no se ha confirmado qué sectores volverían a quedar sin agua ni bajo qué horarios, el incumplimiento de la meta vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de restricciones más amplias.

Piedras Blancas es el punto más delicado

El sistema que encendió las alarmas desde el comienzo de la crisis sigue siendo Piedras Blancas, debido a que sus fuentes presentan una disponibilidad limitada y la zona a la que abastece está ubicada en cotas altas, lo que dificulta compensar el déficit trasladando agua desde otros sistemas. El problema se agravó por la combinación de menores lluvias, reducción de los caudales y aumento del consumo, condiciones que llevaron a EPM a establecer inicialmente cortes nocturnos en 10 circuitos de la ciudad. Entérese: Caída histórica de nivel del Cauca: de 1.600 a casi 250 metros cúbicos por segundo Cuando la medida fue suspendida, la meta era que la ciudadanía asumiera el ahorro que había permitido compensar el déficit durante los dos primeros días del racionamiento. En ese momento, la reducción alcanzó 120 litros por segundo, equivalentes a unos 10 millones de litros diarios. Mientras se conocen las decisiones de EPM, Gutiérrez volvió a pedir que el ahorro no se vea como una tarea exclusiva de quienes viven en las zonas más afectadas. El mandatario solicitó a familias y empresas reducir el consumo mediante acciones tan sencillas como tomar duchas más cortas, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, evitar lavar vehículos con manguera y reutilizar el agua cuando sea posible. “Cada gota cuenta”, reiteró el alcalde. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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