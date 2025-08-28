Medellín se consolida como potencia emprendedora: segunda en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025

El Consejo Privado de Competitividad, la Fundación Bolívar Davivienda y la Universidad del Rosario presentaron la segunda edición del Índice Subnacional de Emprendimiento (ISEM), una herramienta que mide cómo está funcionando el ecosistema de emprendimiento en las principales ciudades y áreas metropolitanas de Colombia.
El índice analiza 23 territorios (siete áreas metropolitanas y 16 ciudades) a partir de 58 indicadores agrupados en ocho pilares: financiamiento; capital humano, habilidades y competencias; capital social; entorno de negocios; infraestructura; adaptación tecnológica e innovación intraempresa; ecosistema innovador y generación de conocimiento; y desempeño emprendedor.
De esos indicadores, 43 provienen de fuentes oficiales y registros administrativos, mientras que 15 son encuestas de percepción a emprendedores, lo que da un panorama integral de las fortalezas y debilidades de cada región.
Para la versión 2025 se hicieron ajustes metodológicos, incluyendo un nuevo subpilar y la recalibración de los resultados de 2024, con el fin de garantizar comparaciones válidas entre ambas mediciones.