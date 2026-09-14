Atención: Medellín frena por una semana racionamiento de agua

La Alcaldía de Medellín suspendió por una semana el racionamiento de agua que se venía aplicando en distintas zonas de la ciudad a raíz del fenómeno de El Niño.

La decisión fue informada durante la mañana de este lunes por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien precisó que dicha suspensión obedece a diversos factores positivos.

Además de la ocurrencia de lluvias, especialmente en los afluentes que alimentan el embalse de Piedras Blancas, el mandatario distrital apuntó que el ahorro ciudadano ha mejorado.

Según anticipó el alcalde, dentro de una semana volverá a revisarse la situación para establecer si el racionamiento debe reanudarse.

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