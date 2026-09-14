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“Estamos al borde de un cambio irreversible”: ONU pide frenar el desarrollo de la IA

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió acciones urgentes.

  • Volker Türk es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el 17 de octubre de 2022. Foto Getty.
    Volker Türk es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el 17 de octubre de 2022. Foto Getty.
Agencia AFP
hace 1 hora
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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes una “acción urgente” para regular la inteligencia artificial (IA) debido a los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados.

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“Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros , sino a las generaciones futuras de la humanidad”, dijo Turk en un comunicado.

“Insto a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales”, añadió. “Todos los derechos humanos están amenazados” por esta tecnología, incluido el derecho a la vida”, insistió.

La preocupación por las consecuencias del rápido auge de la IA está creciendo.

Varios directivos estadounidenses del sector tecnológico también han abogado por ralentizar los avances en este ámbito.

El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se pronunció a favor de una desaceleración para permitir una mejor evaluación de los riesgos derivados de las nuevas capacidades de la IA. Recibió públicamente el respaldo de su homólogo de OpenAI, Sam Altman, así como de Elon Musk.

Según el alto comisionado, “la actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un cambio radical y expone todos los aspectos de nuestras vidas a un riesgo existencial cada vez mayor”.

Lea también: Reversazo a la IA: sus tres principales líderes piden frenar desarrollo de esa tecnología, ¿hay de qué preocuparse?

“Estamos en los albores de un cambio irreversible que no solo nos afecta a nosotros, sino también a las futuras generaciones de la humanidad”, añadió, lamentando que actualmente “dependamos casi por completo de un reducido número de empresas poderosas para tomar las decisiones acertadas sobre el desarrollo de la IA en beneficio de toda la humanidad”.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la ONU pide regular urgentemente la inteligencia artificial?
La ONU pide una regulación urgente porque considera que los sistemas de IA más avanzados plantean riesgos sin precedentes para los derechos humanos, incluido el derecho a la vida.
¿Qué preocupación tiene la ONU sobre el poder de las empresas que desarrollan inteligencia artificial?
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó preocupación porque actualmente la humanidad depende casi por completo de un reducido número de empresas poderosas para tomar decisiones sobre el desarrollo de la IA.
¿Qué papel deberían tener los Estados y las empresas en la regulación de la inteligencia artificial?
Según el alto comisionado de la ONU, Estados y empresas deben movilizarse urgentemente en espacios multilaterales para abordar los riesgos de la IA y procurar que su desarrollo beneficie a toda la humanidad.
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