De La Paz hasta Vancouver: estos fueron los mejores momentos de James Rodríguez con la Selección Colombia

Casi 15 años después de su debut con la Selección Colombia, James Rodríguez anunció que dejará el equipo nacional de mayores. El futbolista cucuteño debutó con el cuadro Tricolor el 10 de octubre del 2011 en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia, en un duelo válido por las clasificatorias al Mundial Brasil 2014.
El último encuentro que disputó quien ahora es jugador de Atlético Nacional con la Selección fue el 7 de julio del 2026 en el estadio de Vancouver, Canadá, donde el cuadro cafetero enfrentó a Suiza en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Ese día James disputó 66 minutos. Fue reemplazado por Juanfer Quintero, quien también decidió dejar el equipo colombiano.