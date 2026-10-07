¿Se despide Camilo Cifuentes? El extraño mensaje tras acusaciones de infidelidad: “Hicieron mi vida muy feliz”

Camilo Cifuentes volvió a pronunciarse en medio del escándalo que lo rodea por una supuesta infidelidad. El influencer colombiano publicó recientemente un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a las personas que han hecho parte de su vida y asumió la responsabilidad por sus acciones. “Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas a las personas que lastimé, soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos”, escribió Cifuentes en la publicación.

Mensaje de Camilo Cifuentes vía Instagram. FOTO: @camilocifu96.

El mensaje continúa con una reflexión sobre las personas que, según él, hicieron parte de su vida: “Espero que en algún momento les haya alegrado la vida de muchas personas, y que felicidad haber dejando un granito en este plano terrenal. Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz”. En contexto: Escándalo rodea al influencer ‘sin cara’ Camilo Cifuentes: una mujer embarazada y la instagramer ‘La Mijita’ implicadas La publicación aparece después de varios días de polémica por su relación con María Camila Sepúlveda, su expareja, quien está embarazada de su primer hijo. En medio de la controversia, Cifuentes había asegurado que las redes sociales estaban mostrando solo una parte de lo ocurrido y rechazó que se completara la historia con suposiciones.

¿Qué está pasando con Camilo Cifuentes?

Todo inició luego de que circularan imágenes en las que aparece compartiendo con la creadora de contenido española conocida como “La Mijita”, en Pereira. Las publicaciones desataron acusaciones de una supuesta infidelidad hacia María Camila Sepúlveda, su entonces pareja y quien está embarazada de su primer hijo. Tras la difusión de las imágenes, Sepúlveda publicó mensajes en redes sociales y aseguró que, hasta poco antes de la polémica, Cifuentes todavía hablaba con ella de formar un hogar y construir un futuro familiar. También compartió capturas de conversaciones recientes entre ambos y explicó que decidió pronunciarse después de ver a su expareja junto a “La Mijita”. Cifuentes, por su parte, confirmó que la relación con Sepúlveda terminó, pero rechazó que lo ocurrido pudiera resumirse en la historia de engaño que circulaba en redes. El influencer aseguró que se trató de una relación corta que ambos intentaron hacer funcionar, pero que dejó de ser sana para los dos. También señaló que, por encima de las diferencias, está su hijo.

“La Mijita” también dio su versión y negó haber sido la causa de la ruptura. La creadora de contenido aseguró que es “completamente falso” que se haya metido en un hogar y pidió que la discusión no se convierta en una cadena de ataques, especialmente porque hay un niño de por medio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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