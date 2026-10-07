Si el turismo fuera un país, sería la tercera economía más grande del mundo: WTTC

Frente al Gran Puerto de La Valeta, en Malta, una ciudad que, según la Unesco, agrupa más de 320 monumentos en 55 hectáreas, el turismo mundial hizo cuentas. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) abrió su cumbre de 2026 al revelar que el sector le aporta 11,6 billones de euros (12 billones de dólares) a la economía global.
“Si fuéramos un país, seríamos la tercera economía más grande del mundo”, dijo Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del WTTC. Eso equivale a casi el 10% del PIB mundial y a 366 millones de empleos, es decir, uno de cada nueve. Para este año, el organismo espera que el sector crezca 2,5% a escala global.
En la conferencia de prensa inaugural, se recordó que los templos de la isla de Gozo, en Malta, se levantaron hacia el año 3600 antes de Cristo, siglos antes que Stonehenge y que las pirámides de Egipto, y que en La Valeta, Caravaggio pintó su obra de mayor tamaño conocida, la única que firmó, y lo hizo con sangre. Se trata de la decapitación de San Juan Bautista.
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Guevara aprovechó la cita para divulgar nuevas cifras de Europa, donde los viajes y el turismo en Europa crecerían 3,2%, frente al 2,6% del año pasado. “Las cifras son mucho mejores de lo que habíamos previsto”, afirmó.
El gasto de los visitantes internacionales aumentaría 5,8%, mientras que el gasto en viajes de ocio subiría 3,2% y el de negocios 4,2%. Según la directiva, en los últimos 12 meses Europa superó el promedio de crecimiento global.