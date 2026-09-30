Mercado recibe con sorpresa subida de tasa del Banrep a 12,25%: analistas anticipan más presión

La decisión de la junta directiva del Banco de la República de aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés, hasta 12,25%, tomó por sorpresa al mercado financiero, que esperaba que el Emisor mantuviera el indicador en 12% por segunda reunión consecutiva. En contexto: Banco de la República aumentó a 12,25% la tasa de interés en su primera reunión con el Gobierno De La Espriella La medida fue adoptada por mayoría: cuatro directores votaron por subir la tasa en 25 puntos básicos, dos por mantenerla sin cambios y uno por aumentarla en 50 puntos básicos. El Banco había mantenido la tasa en 12% en sus reuniones de julio y agosto, después del incremento aplicado en junio, cuando pasó de 11,25% a 12%.

Analistas esperaban que la tasa se mantuviera en 12%

La sorpresa estuvo relacionada principalmente con las expectativas que tenía el mercado antes de la reunión. En la Encuesta Anif sobre la tasa del Emisor, publicada el 22 de septiembre, la mayoría de los analistas consultados anticipaba que la tasa permanecería sin cambios. Puede leer: “Voté a favor de subir la tasa”: MinHacienda reveló su respaldo a decisión del Banco de la República Según el sondeo, 16 de 22 analistas esperaban que se mantuviera en 12%, mientras que dos proyectaban un aumento de 25 puntos básicos y cuatro, un incremento de 50 puntos básicos.

Corficolombiana ve una señal frente a la inflación

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, señaló que la firma había considerado posible un incremento de 50 puntos básicos, aunque tampoco descartaba un aumento de 25 puntos básicos debido a la incertidumbre, especialmente en materia fiscal. Para Pabón, el incremento constituye una señal de la posición de la junta frente a los riesgos de inflación. Según explicó, el aumento se produce en un contexto de actividad económica resiliente, un tipo de cambio más depreciado y condiciones financieras externas más restrictivas.

El analista también señaló que podrían presentarse nuevos incrementos si se confirman los riesgos inflacionarios, particularmente los asociados con El Niño y posibles choques externos. Pabón destacó además la participación del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en la decisión de la junta y consideró que su voto dentro de la mayoría que respaldó el aumento envía una señal sobre la independencia del banco central.

¿Es insuficiente una tasa de interés de 12,25%?

Por su parte, el analista financiero Diego Palencia centró su lectura en la votación de la junta. Según afirmó, el hecho de que dos codirectores votaran por mantener la tasa sin cambios evidencia, a su juicio, diferencias de visión dentro del órgano de gobierno del Banco de la República. Vea aquí: Olga Lucía Acosta anticipa que inflación en 2027 tampoco cumpliría la meta del Banco de la República Palencia sostuvo que la persistencia de la inflación entre 2024 y 2026 justificaría, desde su perspectiva, una tasa de referencia superior al 13%. En ese sentido, consideró que el incremento de 25 puntos básicos hasta 12,25% resulta insuficiente frente al nivel de riesgo que enfrenta actualmente la economía. El analista también cuestionó la evolución de la tasa de cambio, que ubicó por debajo de $3.400, y señaló que persisten riesgos inflacionarios acumulados durante los últimos cuatro años. A esto sumó lo que calificó como un “desacomodo” en el gobierno corporativo del Banco, debido a las diferentes posiciones entre los codirectores. Palencia atribuyó al anterior Gobierno de Gustavo Petro cambios en la estructura interna del gobierno corporativo del Banco de la República y relacionó las decisiones sobre la tasa con la evolución de la tasa de cambio y del riesgo fiscal. Asimismo, afirmó que el déficit fiscal habría superado el 7% del PIB, por encima de los pronósticos y simulaciones que, según su interpretación, manejaba el equipo técnico del Banco de la República. “Por tanto, es insuficiente 25 básicos, con una tasa de cambio por debajo de 3.400, y un riesgo persistente en inflación los últimos cuatro años”, sostuvo. Frente al fenómeno de El Niño, Palencia afirmó que sus efectos sobre la inflación ya constituyen un riesgo que debería ser considerado por la junta. Por ello, planteó que la tasa continúe aumentando hasta 13%, nivel que identifica como neutral. Más noticias: Con una inflación que cerraría en 7%, así quedaría el salario mínimo en 2027; estas son las cuentas También cuestionó el voto de los dos codirectores que se opusieron al aumento. En su opinión, sus decisiones no reflejan adecuadamente el contexto económico actual y afirmó que Colombia enfrenta un desequilibrio económico que considera excepcional. Palencia añadió que, desde su óptica, los miembros de una junta directiva deben responder por eventuales detrimentos o desequilibrios económicos, una afirmación que presentó como parte de su interpretación sobre las responsabilidades del gobierno corporativo del Banco de la República.

La lectura sobre Colombia frente a Brasil

En una lectura más amplia de la trayectoria de las tasas, Diego Montañez-Herrera, investigador económico, destacó que el aumento de septiembre se suma a una serie de decisiones que han llevado al Banco de la República a adoptar una postura cada vez más restrictiva frente a los riesgos inflacionarios. Montañez-Herrera recordó que en junio el Banco de la República elevó la tasa de política monetaria de 11,25% a 12%, un incremento de 75 puntos básicos que también había superado la expectativa de consenso, ubicada entonces en 11,75%. Puede interesarle: “El Banco de la República está dispuesto a administrar el fondo de ahorro de la reforma pensional”: Leonardo Villar A su juicio, ese movimiento ya reflejaba una mayor preocupación de la junta por la evolución de los precios. Con el nuevo aumento de septiembre, la tasa alcanzó 12,25%, un nivel que no se registraba desde marzo de 2024, cuando también se ubicó en ese nivel.

A partir de esta trayectoria, el investigador puso la mirada en la diferencia entre las tasas de interés de Colombia y Brasil. Según su comparación, Colombia pasó de 9,25% a 12,25%, mientras que Brasil pasó de 15% a 13,75%. De esta manera, la brecha entre las tasas de ambos países se redujo de 5,75 puntos porcentuales en enero a 1,5 puntos porcentuales actualmente, aunque por caminos opuestos: Colombia aumentó su tasa, mientras Brasil la redujo. Más noticias: Fed aumenta tasas: ¿qué puede pasar con el dólar y las tasas de interés en Colombia?

Analdex también esperaba una tasa sin cambios

Desde el sector exportador también hubo sorpresa frente a la decisión. Javier Díaz, presidente de Analdex, afirmó que esperaba que el Emisor mantuviera la tasa sin modificaciones. “El incremento de 25 puntos básicos significa que lo que está viendo la junta hacia adelante es muy feo”, señaló Díaz al referirse a la perspectiva que estaría observando el banco central.

Emisor mantendrá una política monetaria restrictiva