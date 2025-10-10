Mercados se derrumban tras anuncio de Trump: EE. UU. impondrá arancel del 100% a importaciones desde China

Una vez más, las tensiones entre Estados Unidos y China sacudieron los cimientos de los mercados financieros globales. Este viernes, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno impondrá un arancel del 100% a todas las importaciones provenientes de China a partir del 1 de noviembre de 2025, como respuesta a lo que calificó como una “posición extraordinariamente agresiva” del gigante asiático en materia comercial. Lea más: Los aranceles de EE. UU. están frenando la producción china de artículos para el Mundial 2026 En un mensaje difundido en su cuenta oficial de redes sociales, Trump aseguró que China envió “una carta extremadamente hostil al mundo”, en la que notifica nuevos controles de exportación sobre prácticamente todos los productos que fabrica, afectando “a todos los países, sin excepción”. “Es imposible creer que China haya tomado una medida como esta, pero lo ha hecho, y el resto es historia”, sentenció Trump, quien describió la decisión china como “una desgracia moral en el trato con otras naciones”.

Un nuevo capítulo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China

El mandatario estadounidense señaló que la respuesta de su gobierno no se limitará a los aranceles, también impondrá controles de exportación sobre cualquier software crítico, en un intento de contrarrestar las restricciones chinas. Con esta medida, Estados Unidos llevaría los impuestos a la importación de bienes chinos hasta el 130%, justo por debajo del nivel del 145% impuesto a comienzos de año, antes de que ambos países acordaran una tregua para avanzar en las negociaciones comerciales. El anuncio se produce en medio de una creciente fricción por temas tecnológicos y de seguridad internacional, especialmente después de que Pekín impusiera nuevas tarifas portuarias a los buques estadounidenses e iniciara una investigación antimonopolio contra Qualcomm Inc., en respuesta a las limitaciones impuestas por Washington sobre la exportación de minerales raros estratégicos.

Caída libre en los mercados financieros globales