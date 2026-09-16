Ni Yamal ni Mbappé: Simeone dijo que Messi debe ganar el Balón de Oro

“¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda”. Diego Pablo Simeone fue contundente al elegir a su favorito para quedarse con el máximo galardón individual del fútbol. El entrenador del Atlético de Madrid se decantó por su compatriota en una carrera en la que también aparecen como protagonistas el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal.
La respuesta del técnico argentino llegó este martes, durante la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante Osasuna, correspondiente a la sexta jornada de La Liga de España, que se disputará desde las 12:00 del mediodía en el Riyadh Air Metropolitano.
“¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, y con la edad que tiene. Ninguna duda. Messi”, recalcó Simeone, quien puso el foco especialmente en la actuación del delantero argentino en el pasado Mundial en Norteamérica.
Messi, quien días atrás confirmó su adiós definitivo de la Selección albiceleste, tuvo a sus 39 años una destacada participación en el certamen. El capitán argentino marcó ocho goles y entregó cuatro asistencias en ocho partidos, con protagonismo durante las diferentes fases eliminatorias.