Lionel Messi llegó a Argentina para su partido de despedida, ¿cuándo y a qué hora es?

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, arribó el viernes a Argentina, donde disputará el próximo martes un partido amistoso contra Benín, en lo que será su despedida de la Albiceleste. Messi aterrizó por la mañana a bordo de un avión privado en su ciudad natal, Rosario, junto a su familia, según mostraron imágenes de la prensa local. El astro de 39 años jugará el martes por la noche su último partido con la selección argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires a partir de las 6:00 p.m., hora de Colombia; 8:00 p.m., hora de Argentina.

El rival, Benín, nunca ha jugado una Copa del Mundo y ocupa el puesto 93 del ranking FIFA. Las entradas para el partido que marcará el adiós internacional del capitán, campeón mundial en 2022 y subcampeón del mundo en 2014 y 2026 se agotaron en menos de dos horas desde que se pusieron a la venta la semana pasada. Sin su participación, el equipo que conduce Lionel Scaloni venció 4-0 a Bolivia el miércoles último en el estadio Mario Kempes de la provincia de Córdoba (centro) y tendrá su segundo compromiso el sábado ante Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires. La AFA invitó a todos los campeones del mundo en 2022 para que acompañen a Messi en su adiós definitivo de la selección. Previo al inicio del partido, la Universidad de Buenos Aires lo honrará con su máximo título honorífico, el doctorado Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y por ser “un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”.

El primero en los números

Comparar a Lionel Andrés Messi con otro jugador argentino de la historia es complicado, pues sin duda alguna “La Pulga” es superior al resto, sin embargo, hay uno que, por más que Messi lo supere en goles y asistencias, está arraigado en el corazón gaucho: Diego Armando Maradona. La eterna consulta popular desde la aparición de Messi fue si era o no mejor que Maradona. Para comprender la importancia de “El Diego” es necesario analizar el contexto sociopolítico por el que atravesaba Argentina cuando él comandó a la selección al título mundial en 1986. La albiceleste era la representación de un país golpeado por la guerra de las Malvinas. Maradona siempre tomó palabra en temas de cualquier índole, mientras que Lionel se mantuvo al margen de las cosas que no tenían que ver con el fútbol. Aún en las calles de Argentina se ve la adoración a Diego Armando, no obstante, Messi se ganó el cariño de forma definitiva al ganar la Copa del Mundo en Catar 2022. Messi suma 125 goles, más que cualquier otro con la selección de Argentina. También es líder histórico en asistencias con 65, todo esto en 207 partidos. Los números respaldan a Messi, aunque en el pueblo la opinión pueda ser otra. Lea también: “A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo”: Arturo Vidal sobre la situación de Ronaldo con Portugal Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: