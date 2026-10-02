Lionel Messi llegó a Argentina para su partido de despedida, ¿cuándo y a qué hora es?

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, arribó el viernes a Argentina, donde disputará el próximo martes un partido amistoso contra Benín, en lo que será su despedida de la Albiceleste.
Messi aterrizó por la mañana a bordo de un avión privado en su ciudad natal, Rosario, junto a su familia, según mostraron imágenes de la prensa local.
El astro de 39 años jugará el martes por la noche su último partido con la selección argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires a partir de las 6:00 p.m., hora de Colombia; 8:00 p.m., hora de Argentina.