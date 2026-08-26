Meta pacta pagar unos 17.000 millones de dólares para cerrar juicio en el que se le acusa de hacer “adictos” a los niños

Meta Platforms Inc. acordó pagar hasta $16.700 millones de dólares para resolver un caso histórico sobre redes sociales con varios estados de EE. UU., según un documento judicial presentado el miércoles.

El acuerdo exige que la compañía implemente nuevas medidas de protección en plataformas como Facebook e Instagram, entre ellas límites al tiempo que los jóvenes pueden pasar navegando y restricciones para impedir que desactiven ciertos ajustes de seguridad sin el consentimiento de sus padres. El acuerdo debe ser aprobado por un juez.

En el documento, Meta niega las acusaciones en su contra. Los estados han denunciado infracciones de las leyes estatales de protección al consumidor y de las normas federales de privacidad, que contemplan multas que pueden acumularse rápidamente cuando se multiplican por millones de jóvenes usuarios de Instagram y Facebook.

“Este acuerdo se celebra únicamente con multas de conciliación y no constituye una admisión por parte de Meta de responsabilidad, conducta indebida o infracción de alguna de leyes locales, estatales, federales o internacionales”, según el documento.

Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El acuerdo se produjo en la segunda semana de un juicio con jurado en un tribunal federal de Oakland, California, que suponía enormes riesgos para Meta. Los principales funcionarios jurídicos de 29 estados buscaban no solo cuantiosas sanciones económicas en nombre del público, sino también órdenes judiciales que podrían obligar a la compañía a cambiar la forma en que operan sus plataformas.

Bloomberg informó el martes por la noche que las partes habían discutido la posibilidad de llegar a un acuerdo en pleno juicio.

Las acciones de Meta caían cerca de 0,2% a las 9:50 am en Nueva York, después de haber subido hasta 4,1% tras la apertura de las operaciones.

El acuerdo previsto también contempla el nombramiento de un auditor independiente para supervisar su cumplimiento, que podrá emitir sus propias recomendaciones e informar de sus conclusiones a los estados. El pacto también obligaría a Meta a mejorar sus herramientas de verificación de edad para identificar mejor a los usuarios jóvenes en sus aplicaciones. El acceso a funciones como ver el número de “me gusta” de una publicación o utilizar filtros de belleza quedaría restringido para los adolescentes.

“Meta acordó realizar enormes cambios que reducirán el riesgo de daños derivados de sus plataformas, y los implementará en cuestión de meses”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.