Miguel Arrázola, el pastor que promovió el “No” en el plebiscito de 2016, será embajador en El Salvador

El gobierno de Abelardo de la Espriella designó a Miguel Fernando Arrázola Pineda como embajador de Colombia en El Salvador. Su hoja de vida fue publicada este 29 de septiembre, en donde menciona que se desempeñó como administrador gerente de la Iglesia Cristiana Familiar Ríos de Vida, en Cartagena, durante 16 años.
En el ámbito de su formación, señala que estudió Teología Bíblica y Ministerial, además de tener un doctorado honoris causa en Teología Eclesiástica, obtenido este año en la Theological International University of Florida.
Entérese: ¿Quién sigue en la lista “quita-visas” de Abelardo? Estos son, uno a uno, los 30 en cola
También cuenta con un Bachelor en Estudios Teológicos de la misma institución y estudios en el Centro de Entrenamiento Bíblico de Colombia Rhema (CEBCO).