Miguel Uribe Londoño vuelve al ruedo electoral después de 35 años, ¿cuáles son los retos de su precandidatura?

Miguel Uribe Londoño tiene 79 años, la última vez que aspiró a un cargo de elección popular fue hace 35 años y ahora volverá al ruedo de la política como precandidato presidencial del Centro Democrático.
Decidió recoger las banderas de su hijo asesinado, el senador Miguel Uribe Turbay, y ahora deberá abrirse paso entre otros cuatro precandidatos.
La reunión clave de esta candidatura ocurrió este 21 de agosto en la finca del expresidente Álvaro Uribe en Rionegro, al Oriente de Antioquia.
EL COLOMBIANO conoció que Uribe Londoño viajó en compañía de su esposa, Delia Jaramillo, y del empresario Manuel Santiago Mejía.
“En esa reunión el expresidente le preguntó a don Miguel si estaba seguro de su aspiración y él dijo que sí, que ya tenía todo el respaldo de la familia Uribe Turbay”, señaló un miembro del Centro Democrático en diálogo con esta redacción.
Lea más: Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes
Pues bien, el expresidente dio el visto bueno y citó a los demás precandidatos (Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra) a una reunión que inició sobre las 7:30 de la mañana de ayer y se extendió hasta entrada la tarde.
“Hay que tener grandeza, sentido humano, sentido común y nobleza. Eso se resume en la posibilidad de que nosotros le abriéramos las puertas a Miguel Uribe Londoño”, afirmó el senador y precandidato, Andrés Guerra.
Eso sí, el Centro Democrático –en un comunicado– aclaró que el nuevo precandidato tendrá la obligación de participar en todos los debates y actividades del partido en el marco del proceso de selección.
“El Partido Centro Democrático definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional (la firma brasileña AtlasIntel)”, apuntó la colectividad.
El candidato vencedor, posteriormente, deberá someterse a una consulta programada para el 8 de marzo de 2026 –día de las elecciones del Legislativo– en la que también estarán candidatos de la derecha para elegir un candidato único que, según ese partido, “reconstruya el camino democrático de la Nación”.