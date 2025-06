Así fue la primera y difícil cirugía que superó el senador Miguel Uribe Turbay

“Salió de la cirugía. Lo logró. Cada hora es una hora crítica. Dio la primera batalla y la dio bien. Miguel sigue luchando. Les pido que sigamos en oración, no desfallezcamos”, señaló la mujer.

“Es una medida salvadora, así de sencillo. Si no se realiza en las horas siguientes el paciente fallece. Se quita un pedazo de cráneo para que el cerebro pueda respirar o expandirse”, apuntó el experto.

El neurocirujano consultado añadió que la medida realizada en la Clínica Santa Fe puede evitar complicaciones como hemorragias, infartos cerebrales o paros cardiorespiratorios.

“Este tipo de procedimientos se debe realizar en las primeras seis horas para que los pacientes tengan un beneficio real. Las horas son vitales para que los pacientes tengan un buen pronóstico”, apuntó Úsuga.

El procedimiento que le hicieron a Uribe Turbay suele aplicarse también a pacientes con tumores cerebrales, con infecciones cerebrales u otras lesiones vasculares, no necesariamente por traumas o ingresos de proyectiles.

“El proyectil no suele ser extraído porque queda incrustrado en el seno sagital, que es una vena grande que hay en el cerebro, entonces hay riesgos de hemorragia que no se pueden controlar en cirugía y el paciente puede fallecer. Probablemente esa esquirla no será extraída y se va a quedar allí de manera indefinida”, apuntó Úsuga.