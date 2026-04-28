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Éder Militao y Luca Zidane sufren lesiones delicadas y se perderían el Mundial de 2026

El brasileño se suma a otras figuras que están en duda para la cita de Norteamérica, desde el 11 de junio, próximo.

  • El brasileño Éder Militao que juega en el Real Madrid fue operado y se perderá el Mundial con Brasil. FOTO GETTY
    El brasileño Éder Militao que juega en el Real Madrid fue operado y se perderá el Mundial con Brasil. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
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El defensa del Real Madrid Éder Militao fue operado este martes de su lesión en la pierna izquierda, por lo que todo apunta a que se perderá el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México con Brasil.

Militao “ha sido intervenido hoy con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda”, informó el Real Madrid en un comunicado.

El equipo merengue no precisa el tiempo de baja, pero, según la prensa local, el jugador estará unos cinco meses de baja por lo que se pierde el resto de la temporada y el Mundial.

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Operado en Finlandia, el jugador merengue “comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación”, precisó el Real Madrid.

El brasileño ha tenido que pasar por el quirófano tras comprobarse que la lesión muscular que sufrió en la victoria liguera contra el Alavés la semana pasada era más grave de lo pensado inicialmente.

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La intervención busca reducir las posibilidades de recaída para un jugador que ya había sufrido una primera lesión muscular en noviembre, por la que se perdió dos partidos, y otra en diciembre.

En esta última, que habría vuelto a reproducirse, sufrió una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda que le afectó a un tendón, y por la que estuvo en el dique seco cuatro meses.

Luca Zidane otro que sufrió una lesión grave y se perdería el Mundial

El arquero del Granada, Luca Zidane, que sufrió una conmoción cerebral durante un partido de la segunda división española, sufre una fractura de mentón y mandíbula, anunciado en la noche del lunes su club, a mes y medio del Mundial 2026.

El hijo de Zinédine Zidane, que eligió jugar con la selección argelina, sufrió un fuerte choque en una salida a por el balón el fin de semana pasado contra el Almería.

“El jugador, junto a los servicios médicos del Club, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia”, afirma el comunicado.

Si se somete a una operación, Luca Zidane, que disputó la Copa de Naciones de África en enero, podría verse baja para la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.

Su ausencia complicaría la tarea de su seleccionador Vladimir Petkovic, que ya no puede contar con los otros dos porteros habitualmente convocados, Anthony Mandrea (SM Caen) y Melvin Mastil (Stade Nyonnais), ambos lesionados.

Argelia está encuadrada en el grupo J del Mundial junto a la campeona del mundo Argentina, Austria y Jordania.

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