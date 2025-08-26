34 militares permanecen secuestrados por comunidades del Guaviare, según el MinDefensa: ¿qué pasó?

Un grupo de 34 militares permanece secuestrado por las comunidades de zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare). Los oficiales adelantaban operativos contra las disidencias de alias Iván Mordisco cuando fueron rodeados por los civiles. Así lo dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Desde el domingo 24 de agosto el grupo de militares está en la vereda Nueva York en medio de combates y operativos contra el Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias.

En medio de esos operativos lograron atestar un duro golpe: abatieron a alias Dumar, máximo cabecilla de ese grupo y uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco. También cayeron otros nueve hombres.

Pues bien, EL COLOMBIANO conoció que, mientras los militares trataban de evacuar los cuerpos de los combatientes ilegales muertos, fueron retenidos por una muchedumbre, al parecer, presionada por el grupo armado ilegal.