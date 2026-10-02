Sube la tensión entre Gobierno y arroceros: MinAgricultura ordena revisar recursos parafiscales

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ordenó una “revisión rigurosa, con enfoque forense”, de la ejecución, destinación e impacto de los recursos de la cuota parafiscal arrocera y de las subastas de importación de arroz provenientes de Estados Unidos.
El anuncio lo dio a conocer por medio de una carta dirigida a los miembros de la junta directiva de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). Según el ministro, “cada peso de la parafiscalidad debe estar debidamente soportado y traducirse en beneficios concretos para los productores”.
Relacionado: Arroceros se molestan con el ministro de Agricultura: “Hoy parece que quisiera enterrar el gremio”
Si la revisión identifica situaciones que ameriten actuaciones adicionales, el ministro informó que las pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.