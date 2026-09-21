MinAmbiente y Anla habilitaron condiciones para el llenado de Hidroituango y afrontar el fenómeno de El Niño

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) autorizó a EPM el llenado hasta la cota 420 de Hidroituango como medida para afrontar las crisis que se puedan presentar en el marco del fenómeno de El Niño en el país. La decisión se adoptó mediante un pronunciamiento avalado el pasado viernes.
Este proceso se debe hacer de manera simultánea con la remoción de la cobertura vegetal remanente que hay en el sector, todo bajo condiciones ambientales, geotécnicas, hidrológicas y establecidas por el Anla, todo con el fin de evitar cualquier tipo de riesgos para la central y para las comunidades aguas abajo.