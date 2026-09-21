MinAmbiente y Anla habilitaron condiciones para el llenado de Hidroituango y afrontar el fenómeno de El Niño

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) autorizó a EPM el llenado hasta la cota 420 de Hidroituango como medida para afrontar las crisis que se puedan presentar en el marco del fenómeno de El Niño en el país. La decisión se adoptó mediante un pronunciamiento avalado el pasado viernes. Este proceso se debe hacer de manera simultánea con la remoción de la cobertura vegetal remanente que hay en el sector, todo bajo condiciones ambientales, geotécnicas, hidrológicas y establecidas por el Anla, todo con el fin de evitar cualquier tipo de riesgos para la central y para las comunidades aguas abajo.

Se estima que para poder llegar a esta cota, medida en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), se necesita disponer de unos 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, que equivalen a 187 gigavatios por hora (GWh) de energía almacenada. Sin embargo, desde EPM indicaron que este proceso de llenado podría demorarse más tiempo de lo previsto, teniendo en cuenta que la cantidad de precipitaciones por estos días ha disminuido considerablemente por este fenómeno natural. Entérese: Sociedad Hidroituango en Antioquia hará segunda entrega de utilidades, ¿de cuánto serán? “El proceso es técnicamente exigente y podría tomar más tiempo del inicialmente previsto debido a que, desde mayo del presente año, se han registrado aportes inferiores a los valores promedio y, desde finales de julio, caudales por debajo de mínimos históricos en varias de las cuencas abastecedoras de los principales embalses de EPM, particularmente en el río Cauca”, señaló la empresa. Pero el pronóstico no es del todo pesimista, puesto que están pendientes de las lluvias que puedan caer entre octubre y noviembre, temporada caracterizada por la alta cantidad de precipitaciones que se registran. Le puede interesar: Anla autorizó a Hidroituango a guardar más agua del Cauca para anticiparse al ‘Súper Niño’

Así será el proceso

EPM informó que el llenado se hará de manera controlada, con incrementos de hasta 40 centímetros diarios. Durante este tiempo se harán estabilizaciones y monitoreos en las laderas aledañas a la central para determinar si hay algún contratiempo que pueda generar algún deslizamiento. “El proceso podría extenderse alrededor de dos meses, dependiendo de la evolución de los caudales y de los resultados del monitoreo, y contará con seguimiento permanente de las condiciones hidrológicas, hidráulicas, ambientales, geotécnicas y sociales para mantener la protección del río Cauca y de las comunidades del área de interés de la Central”, indicó EPM.

Actualmente se viene haciendo la remoción de la cobertura vegetal en las márgenes del embalse, labores que ya tienen un avance cercano al 50%. Lo que permite este pronunciamiento es que ya se pueda hacer el llenado a la par del retiro de los árboles y demás especies en las zonas donde se hará el llenado. Pero esto no es solo quitar árboles y ya. Este proceso debe ir acompañado, según el Anla, de acciones de salvamento de flora, además del rescate, ahuyentamiento y manejo de fauna dentro de estos territorios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: