Una Toyota de $500 millones y millonarios “préstamos”: las nuevas pistas contra Manel Grau

Los clientes del catalán Manel Grau le habrían prestado cerca de $5.000 millones, entregados directamente y a través de terceros, según una denuncia que llegó a la Fiscalía y que también incluye la entrega de una camioneta Toyota Sequoia valorada en $500 millones.
La noticia fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo. Según este medio, la denuncia fue presentada por el penalista Carlos Soler, quien aseguró que sus clientes entregaron el dinero con la promesa de recibir posteriormente créditos con importantes beneficios.
Pero el caso tiene un elemento que genera especial atención: según la versión que se atribuye a Grau, la camioneta habría sido solicitada por Ricardo Roa Barragán, quien entonces era presidente de Ecopetrol, para ser blindada. Además, existe la sospecha planteada en la denuncia de que los recursos entregados al catalán no correspondían precisamente a un simple préstamo.