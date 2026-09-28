Golpe a la minería ilegal en El Bagre, Antioquia: destruyen maquinaria que extraía $11.130 millones en oro al mes

Una operación de la Fuerza Pública contra la minería ilegal intervino un punto de extracción de oro ubicado en el sector de Río Viejo, sobre el río Nechí, en El Bagre, Antioquia. El procedimiento fue reportado este lunes 28 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló que la maquinaria era utilizada para extraer oro de manera ilícita. La intervención hizo parte de la operación Aquiles, en la que participaron la Policía Nacional, el Ejército y la Armada. De acuerdo con el reporte presidencial, fueron inutilizados 3 dragones brasileños, 2 excavadoras, 4 dragas tipo buzo y 13 motores industriales. Entérese: Dragas y ‘dragones’ para la minería ilegal se disparan en Bajo Cauca: habría más de 200

¿Cuánto oro extraían de la mina intervenida en El Bagre?

Según las cifras entregadas por el Gobierno, en ese lugar se extraían aproximadamente 26,5 kilos de oro al mes, con un valor estimado de $11.130 millones en el mercado informal. La actividad también habría generado ingresos para una estructura del Clan del Golfo. De acuerdo con el reporte, la subestructura Uldar Cardona Rueda cobraba una extorsión equivalente al 15 % de la producción, unos $1.669 millones mensuales. El Gobierno calculó además en $6.264 millones la afectación a la cadena logística de esa estructura tras la inutilización de la maquinaria. De la Espriella afirmó que la intervención busca afectar las fuentes de financiación de los grupos armados y reducir el impacto de la explotación ilegal sobre el río Nechí: “Mi orden ha sido clara: combatir sin tregua la minería ilegal que depreda nuestros ecosistemas y alimenta el terrorismo!”, escribió el mandatario al divulgar el resultado de la operación desde su cuenta de X. Le puede interesar: Encontraron caleta de armas del Clan del Golfo en Santa Elena, en las goteras de Medellín

La imagen compartida por el presidente muestra la maquinaria intervenida durante la operación Aquiles, con equipos incendiados y presencia de la Fuerza Pública en el lugar. El reporte oficial también relacionó la intervención con los efectos ambientales de la minería ilegal sobre el cauce. El Gobierno sostuvo que la salida de estos equipos reduce la contaminación y el movimiento de sedimentos asociados con la extracción de oro. “Cada máquina retirada de este río significa menos contaminación, menos sedimentos y menos daño a su cauce. Seguiremos golpeando las finanzas de los narcoterroristas y defendiendo el río Nechí”, concluyó De la Espriella. Siga leyendo: El poder detrás de las regiones: así se mueven los enlaces de Abelardo en los territorios Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué maquinaria destruyeron en El Bagre? Fueron inutilizados 3 dragones brasileños, 2 excavadoras, 4 dragas tipo buzo y 13 motores industriales. ¿Cuánto oro sacaban de la mina ilegal? Según el Gobierno, se extraían unos 26,5 kilos de oro al mes y estimó la producción en $11.130 millones mensuales en el mercado informal. ¿Cuánto cobraba el Clan del Golfo por la minería? La subestructura Uldar Cardona Rueda cobraba, según el reporte oficial, el 15 % de la producción, unos $1.669 millones mensuales.

¿Qué maquinaria destruyeron en El Bagre? Fueron inutilizados 3 dragones brasileños, 2 excavadoras, 4 dragas tipo buzo y 13 motores industriales. ¿Cuánto oro sacaban de la mina ilegal? Según el Gobierno, se extraían unos 26,5 kilos de oro al mes y estimó la producción en $11.130 millones mensuales en el mercado informal. ¿Cuánto cobraba el Clan del Golfo por la minería? La subestructura Uldar Cardona Rueda cobraba, según el reporte oficial, el 15 % de la producción, unos $1.669 millones mensuales.