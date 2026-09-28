Golpe a la minería ilegal en El Bagre, Antioquia: destruyen maquinaria que extraía $11.130 millones en oro al mes

Una operación de la Fuerza Pública contra la minería ilegal intervino un punto de extracción de oro ubicado en el sector de Río Viejo, sobre el río Nechí, en El Bagre, Antioquia. El procedimiento fue reportado este lunes 28 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló que la maquinaria era utilizada para extraer oro de manera ilícita.
La intervención hizo parte de la operación Aquiles, en la que participaron la Policía Nacional, el Ejército y la Armada. De acuerdo con el reporte presidencial, fueron inutilizados 3 dragones brasileños, 2 excavadoras, 4 dragas tipo buzo y 13 motores industriales.
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