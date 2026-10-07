Así aprendió a cantar Sarah, la ‘Mini Whitney Houston’ de Buenaventura que hizo llorar a César Escola

El lunes 5 de octubre, Sarah Isabel Ramos García salió al escenario de Yo me llamo Mini, de Caracol Televisión, y cantó como Whitney Houston con una fuerza que dejó al jurado César Escola con lágrimas en los ojos. Detrás de esa voz hay una niña de Buenaventura que ya cantaba antes de llegar al programa y que desde 2024 se forma en la Fundación Nacional Batuta, según contó a El Colombiano Diego Coime, su profesor de música.

Batuta es una fundación que desde 1991 acompaña a niños y jóvenes en todo el país con formación musical gratuita. Trabaja con un modelo llamado orquesta-escuela, en el que la música no se aprende de manera individual, sino siempre en grupo, de la mano de un acompañamiento psicosocial. “Los chicos cantan en coro, tocan en grupo. Todo se hace de manera articulada entre los demás, y eso permite que ese crecimiento sea integral”, explicó Coime.

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El profesor trabaja en la sede de la comuna 5 de Buenaventura, en el barrio Santa Fe, donde atiende a 139 niños y jóvenes de entre 7 y 17 años. Aunque el programa recibe estudiantes de toda la ciudad, los principales beneficiarios son los de ese sector. Sarah Isabel no vive allí, así que su mamá, Gilma García Bonilla, la lleva siempre hasta el lugar de los ensayos.

La niña ha contado que sus primeras lecciones de canto las recibió en casa, de su mamá y de su abuela Gertrudis Bonilla, cantautora del Pacífico colombiano. Cuando llegó a Batuta, ya cantaba y hacía música. “Su talento es innato. Ella nació con ese don, y en Batuta le hemos dado ciertas herramientas para que pueda construir una estética de sonido y una fonación más agradable”, dijo Coime. Según el profesor, el coro le ha dado conocimientos técnicos sobre articulación y dictado musical, que le sirven a la hora de interpretar.