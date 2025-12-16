MinInterior denunció amenazas de alias Iván Mordisco contra un viceministro y una contratista de derechos humanos

El Ministerio del Interior denunció que el viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, Gabriel Rondón, y una contratista fueron objeto de amenazas atribuidas a la estructura criminal comandada por alias Iván Mordisco, uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc.

Las intimidaciones estuvieron dirigidas contra el viceministro y contra Viviana Vargas Ávila, contratista de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y reconocida defensora de derechos humanos en el departamento del Guaviare, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Lea aquí: Emiten orden de captura contra Iván Mordisco por genocidio pueblo indígena en el Cauca

En un comunicado de este martes, la cartera rechazó de manera aseguró que “el ministerio del Interior rechaza las amenazas en contra de sus funcionarios. No le tenemos miedo a las amenazas. Seguiremos trabajando desde la institucionalidad para darle mejores garantías a las personas en territorio. Estos son grupos de terroristas y paramilitares que quieren someter a la gente, seguiremos trabajando con amor por el país”, afirmó Rondón.

La entidad aseguró que “ejercer liderazgos sociales y defender los derechos humanos en Colombia no puede significar un riesgo para la vida”.

El Ministerio del Interior expresó su solidaridad con los funcionarios afectados y con sus familias, y anunció que solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Asimismo, pidió a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional y a las autoridades territoriales competentes activar una ruta de protección integral que garantice la seguridad del viceministro, de la contratista y de sus familiares.